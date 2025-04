Se derrumba Real Madrid por Kylian Mbappé: confirman su reemplazo

Después de todo el espectáculo negativo que hizo el Real Madrid por la decisión de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en nombrar a Ricardo de Burgos Bengoetxea como árbitro central, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti deberá sentar cabeza para afrontar el reto de la Copa del Rey en donde se verá cara a cara con su acérrimo rival, Barcelona.

Infortunadamente, en la vuelta de la UEFA Champions League ante el Arsenal, Real Madrid no solo cayó en el Santiago Bernabéu perdiendo todas las chances posibles de seguir en carrera por el título, sino que también sufrió la dura lesión de Kylian Mbappé por un esguince en el tobillo derecho que lo dejó en dudas para afrontar la Copa del Rey este sábado 26 de abril.

Vea también: Lo que faltaba: Ancelotti NO convocó al Mbappé tras difícil situación

Sin embargo, ante todo pronóstico, Real Madrid celebró por el regreso de Kylian y por Ferland Mendy, dos jugadores franceses que aceleraron sus respectivas recuperaciones y que podrán ser de la partida contra el Barcelona en busca de uno de los dos títulos que todavía le quedan por pelear al cuadro ‘Merengue’ en esta temporada irregular.

Aunque Kylian Mbappé hizo parte de la convocatoria para concentrar en Sevilla, todo parece indicar que el elenco blanco no podrá tener al francés en el frente de ataque como se esperaba en la previa del clásico.

LA PRENSA ESPAÑOLA ANUNCIA QUE KYLIAN MBAPPÉ NO JUGARÍA

La desgracia se puede adueñar del Real Madrid cuando se perfilaban para tener al goleador francés en el arranque. Kylian tampoco la pasa bien en España por los silbidos constantes que se ha ganado, pese a su cuota goleadora de más de 20 goles en la liga española que representan un buen número en la temporada.

Cuando parecía que lo habían recuperado para afrontar este reto y un nuevo título, José Luis Sánchez, de El Chiringuito de Jugones mantiene que, “NO está GARANTIZADA la TITULARIDAD de MBAPPÉ en la FINAL”.

Le puede interesar: [Vídeo] Mbappé fue silbado en el Bernabéu: así lo recibieron los hinchas del Real Madrid

Para seguir relatando el problema, apareció Marca que también indicó que no jugaría el francés y que ya tendría reemplazo en el Real Madrid para enfrentar a Barcelona. El medio indicó que, “Mbappé no será titular”, y agregaron que, “si el francés no juega, Ceballos ocuparía su puesto”. Es decir, ya tendría hasta relevo en el caso de que no pueda ser de la partida.