Se pudrió todo: Real Madrid NO jugaría la final de la Copa del Rey

Tras esta situación, el Real Madrid no tardó en pronunciarse y dejó claro que sienten que las cosas no serán equitativas en el compromiso, por lo que decidieron no hacer entrenamiento ni rueda de prensa La Cartuja, tal y como se había hablado.

"El Real Madrid CF considera inaceptables las declaraciones públicas realizadas hoy por los árbitros designados para la final de la Copa del Rey, prevista para mañana, 26 de abril de 2025", iniciaron diciendo desde el equipo.

Después continuaron: "Estas protestas, que han centrado sorprendentemente la atención en unos vídeos de un medio de comunicación amparado por la libertad de expresión, como Real Madrid TV, realizados deliberadamente 24 horas antes contra uno de los participantes de la final, demuestran, una vez más, la clara y manifiesta animosidad y hostilidad de estos árbitros hacia el Real Madrid".

"Declaraciones aún más sorprendentes, en tono amenazante, aludiendo a la unidad arbitral, fueron utilizadas para anunciar supuestas medidas o acciones que distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deben prevalecer a pocas horas de un evento futbolístico que capta la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo", añadieron.

Y finalizaron: "Ante la gravedad de lo ocurrido, el Real Madrid espera que los responsables de la RFEF y del cuerpo arbitral actúen en consecuencia, adoptando las medidas necesarias para defender el prestigio de las instituciones que representan".

Con el panorama claro, desde el famoso programa El Chiringuito afirmaron que hay posibilidades de que el equipo se devuelva a Madrid sin haber jugado la final, esto en caso de que en la RFEF no tome acciones al respecto.