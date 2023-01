[Video] El Puskás ya tiene en lista a Dembélé; golazo para clasificar al Barcelona

La versión más vistosa y determinante de Ousmane Dembélé cortocircuitó el plan de la Real Sociedad en el Spotify Camp Nou (1-0), que jugó más de medio partido en inferioridad por la expulsión de Brais Méndez, e impulsó al Barcelona a las semifinales de la Copa del Rey.

Vea también: Linda Caicedo habló de todo: su futuro, oferta del Barcelona y liga femenina de seis meses



El equipo azulgrana, que completó un notable primer tiempo, tuvo suficiente con un trallazo del 'mosquito' en el minuto 52 y acabó pidiendo la hora en un duelo vibrante. En los últimos compases del encuentro, Marc-André ter Stegen salvó en dos ocasiones el gol del empate del equipo vasco.



Prometió Xavi un partidazo en la rueda de prensa. Y su equipo cumplió con la promesa en el primer tiempo. Salieron los mismo once jugadores que ya brillaron ante el Real Madrid (3-1) en la final de la Supercopa de España. Y el Barça de los cuatro centrocampistas -De Jong, Busquets, Gavi y Pedri- se volvió a gustar. El técnico egarense ni siquiera dio la alternativa a Iñaki Peña en la alternativa, titular en las dos primeras eliminatorias.



Ter Stegen, decisivo en el segundo tiempo, se situó bajo palos, pero en los primeros 45 minutos dio una lección magistral de cómo superar la presión de la Real Sociedad con desplazamientos precisos buscando al hombre libre. Así llegaron algunas de las llegadas claras de su equipo en el primer tiempo, con un Dembélé diabólico en la banda derecha.



Una conducción individual desde el centro del campo del protagonista del partido terminó con un disparo ligeramente desviado desde la frontal del área. El galo volvió a aparecer poco después para inventarse un pase interior a Frenkie de Jong que no encontró portería.

Le puede interesar: Barcelona hace una alianza para apoyar a las escuelas de fútbol femenino en Colombia



Pese al dominio azulgrana, la Real, fiel a su estilo, no renunció al balón y encontró en el centrocampista del filial Pablo Marín su mejor hombre para trenzar llegadas a la portería de Ter Stegen. De sus botas salió la jugada que acabó con un zurdazo de Take Kubo escupido por el travesaño.



El gol destensó al Barça, un escenario recurrente en los últimos partidos. Y el equipo vasco no dudó aprovecharlo. Se evaporó el dominio azulgrana con e balón y su rival, incluso en inferioridad, puso en apuros a la zaga azulgrana.



El Barça está a tres partidos de levantar la Copa gracias al ritmo de Dembélé y a la solidez de hierro de Ter Stegen.