[Video] Yáser Asprilla marcó curioso gol con Girona en la Copa del Rey
El delantero colombiano fue titular en el partido contra Ourense.
En el marco de la segunda ronda de la Copa del Rey, el Girona de los colombianos Jhon Solís y Yáser Asprilla enfrentaban en condición de visitante al conjunto del Ourense, duelo donde los futbolistas cafeteros fueron inicialistas.
El partido tenía al Girona enfrentando a un equipo de la tercera división del fútbol español, un duelo que sobre el papel se veía a favor del equipo ‘Tozudo’, sin embargo, el Ourense sorprendió a todos abriendo el marcador apenas al primer minuto del compromiso.
Yáser Asprilla erró penalti, pero finalmente pudo celebrar el gol
Con el partido 1-0 a favor del equipo local, Girona debía moverse rápido para emparejar el marcador, algo que lograría gracias al colombiano Yáser Asprilla, quien fue el encargado de patear un penalti al minuto 24 del compromiso.
El atacante chocoano de apenas 22 años, quien llegó al Girona en agosto del año pasado, erró el cobro, pero tuvo tan buena suerte que el rebote del portero fue recepcionado por un compañero suyo, que lo asistió para que Yáser empujara el balón dentro de la red.
Los números de Yáser en el Girona
El delantero que ha vestido la camiseta de la Selección Colombia no ha podido demostrar su poder goleador en esta temporada 2025-2026, pues luego de 13 partidos disputados (11 por liga y 2 por Copa del Rey), solo se ha podido reportar con dos anotaciones, ambas por la competencia en la que hoy tuvo acción.
El atacante chocoano surgido en el Envigado Fútbol Club y que tuvo paso por el Watford de Inglaterra, sigue en la tarea de ser protagonista en el Girona, club que bajo la dirección técnica de Miguel Ángel Sánchez (‘Michel’), ha venido sumando minutos en los partidos de la liga española y también en los compromisos de Copa del Rey, demostrando la confianza que le tiene al colombiano.
