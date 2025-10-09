Cargando contenido

Copa Libertadores Femenina 2025
Copa Libertadores Femenina 2025
Conmebol (Flickr)
Fútbol
Copa Libertadores Femenina 2025: cruces y fechas de cuartos de final

Entre el sábado 11 y el domingo 12 de octubre se celebrará la próxima instancia del torneo continental.

Finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina que se adelanta en Argentina, y se conocieron los cruces de cuartos de final. No hubo grandes sorpresas en cuanto a las clasificadas, pues Brasil sigue mandando la parada y metió a tres equipos en la próxima fase.

Solo hubo un equipo con puntaje ideal en esta fase de grupos, y este fue Colo Colo, que terminó en el primer puesto de la zona C por encima de Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia, en ese orden.

Los otros tres equipos que terminaron primeros de sus grupos acabaron con siete puntos. De hecho, de los ocho participantes de la próxima fase, solo uno no está invicto.

Corinthians fue primero del grupo A con siete puntos, y le sacó la posición a Independiente del Valle por diferencia de gol, pues las ecuatorianas sumaron la misma cantidad de unidades.

Ferroviária, con siete unidades, se quedó con el liderato de la zona B de la Libertadores Femenina, seguido por un Boca Juniors con cinco puntos. Ambos, invictos en el torneo continental.

El grupo D fue ganado por el Deportivo Cali, que hizo siete puntos, mientras que el segundo puesto se lo adjudicó Libertad con tres unidades.

En términos generales, ha sido una muy buena Copa Libertadores Femenina, pues varios equipos han demostrado un grato nivel, y se esperan cruces apasionantes en la próxima ronda. Tres brasileños, un colombiano, un ecuatoriano, un chileno, un paraguayo y un argentino están en cuartos de final.

Llaves de cuartos de la Libertadores Femenina 2025

Sábado 11 de octubre
Corinthians vs Boca Juniors
Ferroviária vs Independiente del Valle

Domingo 12 de octubre
Colo Colo vs Libertad
Deportivo Cali vs Sao Paulo

