Copa Libertadores Femenina 2025: cruces y fechas de cuartos de final

Finalizó la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina que se adelanta en Argentina, y se conocieron los cruces de cuartos de final. No hubo grandes sorpresas en cuanto a las clasificadas, pues Brasil sigue mandando la parada y metió a tres equipos en la próxima fase.

Puede leer: Equipo de Liga Betplay anunció la salida del DT y confirmó su remplazo

Solo hubo un equipo con puntaje ideal en esta fase de grupos, y este fue Colo Colo, que terminó en el primer puesto de la zona C por encima de Sao Paulo, San Lorenzo y Olimpia, en ese orden.

Los otros tres equipos que terminaron primeros de sus grupos acabaron con siete puntos. De hecho, de los ocho participantes de la próxima fase, solo uno no está invicto.

Corinthians fue primero del grupo A con siete puntos, y le sacó la posición a Independiente del Valle por diferencia de gol, pues las ecuatorianas sumaron la misma cantidad de unidades.