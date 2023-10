Copa Libertadores Femenina: confirmados tres clasificados a cuartos tras la fecha 2

La Copa Libertadores Femenina ya superó la segunda fecha, pues el torneo que se disputa en Colombia avanza rápido, y antes de finalizar esta semana habrá terminado la fase de grupos, que se disputa en el estadio de Techo (Bogotá) y en el Pascual Guerrero (Cali).

Por ende, resulta importante hacer una balance del torneo continental a una fecha de terminar la fase de grupos, donde una de las conclusiones importantes es que hay ocho equipos en carrera por cinco casillas en cuartos de final.

Copa Libertadores Femenina: ¿Cuáles son los tres equipos clasificados a cuartos de final tras la segunda fecha?

Pues la zona A ya quedó prácticamente definida, con Palmeiras y Atlético Nacional oficialmente clasificados, cada uno con seis puntos. Asimismo, en el grupo D, Internacional suma puntaje ideal y ya se aseguró en cuartos de final.

Vea también: Oficial: Tite, ex técnico de Brasil, fue anunciado por su nuevo equipo

Por su parte, en el grupo B, Universidad de Chile suma seis unidades pero no ha asegurado su clasificación, en vista de que Santa Fe y Olimpia tienen de a tres puntos, y lo pueden dejar en la tercera posición; Universitario de Deportes está casi eliminado.

En la zona C, Corinthians está cerca de clasificar con seis puntos, pero debe estar atento con Colo Colo y Sportivo Limpeño que tienen tres puntos cada uno; el que está casi fuera de cualquier chance de avanzar es Always Ready.

En el grupo D, Boca Juniors y América de Cali son los dos equipos que están en carrera por un cupo a cuartos de final, teniendo en cuenta que Internacional ya clasificó y que Nacional está sin ninguna opción.

Le puede interesar: Lorenzo argumentó la convocatoria de James a Selección Colombia contra Uruguay y Ecuador

¿Cómo se jugará la última fecha de la fase de grupos de Copa Libertadores Femenina?

Miércoles 11 de octubre

Barcelona vs. Caracas - 3:00 p. m.

Atlético Nacional vs. Palmeiras - 3:00 p. m.

Universidad de Chile vs. Santa Fe - 5:30 p. m.

Olimpia vs. Universitario - 5:30 p. m.

Jueves 12 de octubre

Colo Colo vs. Always Ready - 3:00 p. m.

Sportivo Limpeño vs. Corinthians - 3:00 p. m.

América vs. Nacional - 5:30 p. m.

Internacional vs. Boca Juniors - 5:30 p. m.