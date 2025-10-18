Actualizado:
Sáb, 18/10/2025 - 14:30
EN VIVO Cali vs Corinthians: Final Copa Libertadores Femenina 2025
El Deportivo Cali busca el título continental.
La final de la Copa Libertadores Femenina 2025 se jugará entre Deportivo Cali y Corinthians. Deportivo Cali busca conquistar por primera vez el título continental, enfrentándose a Corinthians, equipo que es uno de los más laureados en la historia de esta competición.
Deportivo Cali logró un hito al llegar a la final tras superar a Colo Colo en la tanda de penales, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Durante el partido, el conjunto colombiano mostró gran compromiso y creó varias ocasiones claras de gol, especialmente a través de su delantera Melanina Aponzá, aunque no pudo concretar durante los minutos regulares. Fue en la definición desde el punto penal donde Deportivo Cali fue más preciso, ganando 5-4 y asegurando así su pase a la gran final del torneo.
A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Corinthians
El compromiso entre Cali y Corinthians de la final de la Copa Libertadores se vivirá este sábado 18 de octubre desde las 14:30 horas y podrá verse por Win Sports.
Fuente
ANTENA 2