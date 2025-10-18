Deportivo Cali logró un hito al llegar a la final tras superar a Colo Colo en la tanda de penales, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario. Durante el partido, el conjunto colombiano mostró gran compromiso y creó varias ocasiones claras de gol, especialmente a través de su delantera Melanina Aponzá, aunque no pudo concretar durante los minutos regulares. Fue en la definición desde el punto penal donde Deportivo Cali fue más preciso, ganando 5-4 y asegurando así su pase a la gran final del torneo.

A qué hora y cómo VER EN VIVO Cali vs Corinthians

El compromiso entre Cali y Corinthians de la final de la Copa Libertadores se vivirá este sábado 18 de octubre desde las 14:30 horas y podrá verse por Win Sports.