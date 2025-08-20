A qué hora y cómo VER EN VIVO Estudiantes vs Cerro Porteño HOY 20 de agosto - Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 vivirá una noche atractiva este miércoles con el duelo entre Estudiantes de La Plata y Cerro Porteño, correspondiente a la vuelta de los octavos de final. El choque se disputará en el Estadio Jorge Luis Hirschi, donde el conjunto argentino intentará hacer valer su localía para sellar la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega con la intención de imponer condiciones en casa, apoyado por su hinchada y con la necesidad de mostrar solidez defensiva, pero también contundencia en ataque. Estudiantes sabe que los detalles marcarán la diferencia en un cruce que hasta ahora lo tiene arriba 1-0.

Por su parte, Cerro Porteño afronta el compromiso con la ilusión de dar el golpe en territorio argentino. El conjunto paraguayo ha demostrado carácter en esta edición del torneo y buscará un triunfo que lo coloque entre los ocho mejores de Sudamérica. La propuesta ofensiva y la concentración en defensa serán claves para soñar con la clasificación pese a que tendrá que ganar como visitante.

El partido promete ser intenso y de alta tensión, con dos equipos históricos del continente que quieren seguir en carrera. La Libertadores no da margen de error y tanto Estudiantes como Cerro Porteño lo saben: esta noche solo uno continuará con vida en la lucha por la gloria continental.