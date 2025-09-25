Cargando contenido

Flamengo y Estudiantes de La Plata en duelo por Copa Libertadores 2025
Futbolistas de Flamengo y Estudiantes de La Plata
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Jue, 25/09/2025 - 17:41

A qué hora y cómo VER EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo, Copa Libertadores HOY jueves

Esta contienda la va ganando 2-1 el conjunto brasileño.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo 

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia, México y Latinoamérica por ESPN y por la señal en ‘streaming’ de Disney+. 

Lea también: [Video] Cuadrado sufrió insólita expulsión con el Pisa; pidió explicación al juez

En Argentina también se podrá ver el compromiso por Fox Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS, Amazon Prime Video y Tubi; de igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 

ET Estados Unidos: 22:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 19:30 horas. 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Estudiantes de La Plata

Estudiantes de La Plata

Imagen
Flamengo

Flamengo

Imagen
Copa Libertadores

Copa Libertadores

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Imagen
Jorge Carrascal

Jorge Carrascal

Cargando más contenidos

Fin del contenido