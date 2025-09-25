A qué hora y cómo VER EN VIVO Estudiantes vs. Flamengo, Copa Libertadores HOY jueves

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Estudiantes de La Plata vs. Flamengo

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este jueves 25 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver por televisión para toda Colombia, México y Latinoamérica por ESPN y por la señal en ‘streaming’ de Disney+.

En Argentina también se podrá ver el compromiso por Fox Sports, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS, Amazon Prime Video y Tubi; de igual manera, se podrá ver el encuentro deportivo de manera internacional por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30

ET Estados Unidos: 22:30 horas

PT Estados Unidos: 19:30 horas.