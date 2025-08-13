A qué hora y cómo VER EN VIVO Flamengo vs Internacional Copa Libertadores

Este miércoles 13 de agosto de 2025, a las 19:30 en Colombia, el Estadio Maracaná vibrará con la pasión de la Copa Libertadores. En el partido de ida de los octavos de final, Flamengo recibe al Internacional, en un duelo de gigantes brasileños con el objetivo de dar un paso clave rumbo a cuartos de final.

El Maracaná, desbordante y mítico, será el escenario elegido —y los cerca de 68 mil boletos ya están agotados—, lo que añade más intensidad a este clásico interestadual. Flamengo llega en un momento destacado: líder del Brasileirao con 40 puntos en 18 fechas, mostrando tanto la mejor ofensiva como la mejor defensa del campeonato. En la Libertadores, el conjunto carioca fue segundo en el Grupo C, clasificado con cierta irregularidad.

Por su parte, el Internacional –el Colorado– terminó primero en el Grupo F, superando a Atlético Nacional, Bahía y Nacional de Uruguay, con un balance de tres victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, en el Brasileirão se sitúa en el 11º lugar con 24 puntos, también fuera de la Copa de Brasil, por lo que su único foco está puesto en la Libertadores.

Además del pase a cuartos, este choque representa más: la reafirmación del dominio brasileño en la competición —seis clubes brasileños siguen en carrera, dominando el panorama continental y una oportunidad para que el Flamengo aprese el momentum con su proyecto consolidado, liderado por Filipe Luís.

La revancha se disputará una semana después, el miércoles 20 de agosto a las 21:30, en el Beira-Rio de Porto Alegre. El primero de los dos clásicos brasileños de la semana marcará el inicio de una batalla de alto voltaje continental.