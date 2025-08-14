Actualizado:
Jue, 14/08/2025 - 14:55
A qué hora y cómo VER EN VIVO Libertad vs River Plate HOY 14 de agosto - Copa Libertadores
Siga las emociones del partido en Asunción por los octavos de final de Copa Libertadores.
Libertad y River Plate se enfrentarán este jueves 14 de agosto por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, en el que ambos buscan dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente fase.
El encuentro se disputará en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, donde el conjunto paraguayo intentará aprovechar su localía para sorprender a uno de los grandes favoritos del certamen.
River, dirigido por Marcelo Gallardo, llega con buen presente y con una plantilla cargada de figuras, pero sabe que Libertad ha mostrado solidez en casa y no será un rival sencillo.
El partido está programado para las 9:30 p.m. (hora de Paraguay) y promete intensidad, buen fútbol y una definición abierta para el grupo.
El partido entre Libertad y River Plate por la ida de octavos de final de Copa Libertadores se disputará este jueves 14 de agosto a partir de las 21:30 (hora paraguaya). El duelo se podrá ver en Espn, Disney + Premium, TyC Sports Internacional, Telefe Argentina y mitelefe, también transmitirá Antena 2, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 19:30
España: 02:30
Costa Rica y México: 18:30
Chile, Bolivia y Venezuela: 20:30
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)
