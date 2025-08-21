A qué hora y cómo VER EN VIVO Liga de Quito vs Botafogo HOY 21 de agosto - Copa Libertadores

La Copa Libertadores 2025 tendrá esta noche de jueves uno de sus duelos más atractivos de octavos de final. Liga de Quito recibirá en el Rodrigo Paz Delgado a Botafogo, obligado a remontar la serie luego de la derrota 1-0 en Brasil.

El conjunto ecuatoriano confía en hacerse fuerte en casa y en la altura de Quito para revertir la desventaja. Su hinchada espera una actuación sólida en ataque, con la obligación de marcar al menos un gol para forzar los penales o dos para clasificar directamente a los cuartos.

Por su parte, Botafogo viaja con la tranquilidad que le da la ventaja conseguida en el duelo de ida, pero con la certeza de que no puede especular en un escenario tan complicado como la capital ecuatoriana. El equipo brasileño buscará un gol que prácticamente selle su paso a la siguiente ronda.

El compromiso está pactado para la noche de este jueves 21 de agosto y definirá al equipo que continuará su camino en el torneo de clubes más importante del continente, en el que ambos sueñan con instalarse entre los ocho mejores.