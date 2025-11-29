A qué hora y cómo VER EN VIVO Palmeiras vs. Flamengo, final Copa Libertadores HOY sábado

Palmeiras y Flamengo se enfrentarán este sábado en Lima con un objetivo histórico en juego: convertirse en el primer club brasileño que alcanza cuatro títulos de la Copa Libertadores. La final promete ser un duelo de alto voltaje entre dos gigantes que buscan inscribir su nombre como el primer “tetracampeón” de Brasil en el torneo más prestigioso del continente.

Será la séptima final totalmente brasileña en la historia de la Libertadores y la segunda vez que estos dos equipos chocan por el trofeo. La única referencia previa data de 2021, cuando Palmeiras se impuso 2-1 y levantó la copa en una definición que aún permanece fresca en la memoria de ambos aficionados.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Palmeiras vs. Flamengo

La final de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre a partir de las 4:00 p.m., duelo que en Colombia, México, países del centro y Suramérica se podrá ver por ESPN y la plataforma en ‘streaming’ de Disney+.

En Argentina también se podrá disfrutar del compromiso por la señal de Telefe y por Fox Sports, en España por Movistar+, LaLiga+ Spain, Movistar Liga de Campeones y Vamos; mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV o beIN SPORTS.