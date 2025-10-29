A qué hora y cómo VER EN VIVO Racing vs Flamengo HOY miércoles 29 de octubre - Libertadores

Racing Club recibe este miércoles 29 de octubre a Flamengo en El Cilindro de Avellaneda, con la obligación de remontar la serie para avanzar a la gran final de la Copa Libertadores 2025.

El conjunto brasileño llega con ventaja de 1-0, gracias al gol del colombiano Jorge Carrascal en el partido de ida disputado en Río de Janeiro.

El equipo argentino, dirigido por Gustavo Costas, confía en el apoyo de su hinchada y en el buen momento de su delantero principal para revertir la mínima diferencia.

Flamengo, por su parte, busca administrar la ventaja y alcanzar una nueva final continental, apoyado en la experiencia de figuras como Giorgian de Arrascaeta.

El ganador de esta semifinal se enfrentará en la final al vencedor de la llave entre Palmeiras y Liga de Quito, que se medirán este jueves 30 de octubre.