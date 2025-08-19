Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 15:26
A qué hora y cómo VER EN VIVO Vélez Sarsfield vs Fortaleza HOY 19 de agosto - Copa Libertadores
Siga las emociones del juego de vuelta, en la ida se fueron en tablas (0-0).
Este jueves el estadio José Amalfitani será el escenario de un choque decisivo: Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.
La serie está abierta tras lo ocurrido en Brasil, donde se firmó un empate 0-0, el cual garantiza un duelo cargado de tensión y emociones en Buenos Aires.
Puede leer: Santa Fe es tercero en prestigioso 'top' de Copa Libertadores
El equipo argentino confía en su solidez defensiva y en la experiencia de sus referentes para aprovechar la localía y cerrar la clasificación. Vélez, que ha hecho de la Libertadores una prioridad en la temporada, buscará imponerse desde el arranque para evitar complicaciones.
Por su parte, Fortaleza llega con la ambición de volver a sorprender en el plano internacional. Los brasileños saben que un gol fuera de casa puede ser determinante y se preparan para un encuentro en el que deberán resistir la presión rival.
Vélez Sarsfield vs Fortaleza: cómo VER EN VIVO HOY martes 19 de agosto
El partido entre Vélez Sarsfield y Fortaleza por la vuelta de octavos de final de Copa Libertadores se disputará este martes 19 de agosto a partir de las 19:00 (hora argentina). El duelo se podrá ver en Espn, Disney Premium, Fox Sports Argentina, Zapping, Claro TV Y Vivo Play, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 17:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00
Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)
México: 16:00
España: 00:00
Fuente
Antena 2