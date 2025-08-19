A qué hora y cómo VER EN VIVO Vélez Sarsfield vs Fortaleza HOY 19 de agosto - Copa Libertadores

Este jueves el estadio José Amalfitani será el escenario de un choque decisivo: Vélez Sarsfield recibe a Fortaleza en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

La serie está abierta tras lo ocurrido en Brasil, donde se firmó un empate 0-0, el cual garantiza un duelo cargado de tensión y emociones en Buenos Aires.

El equipo argentino confía en su solidez defensiva y en la experiencia de sus referentes para aprovechar la localía y cerrar la clasificación. Vélez, que ha hecho de la Libertadores una prioridad en la temporada, buscará imponerse desde el arranque para evitar complicaciones.

Por su parte, Fortaleza llega con la ambición de volver a sorprender en el plano internacional. Los brasileños saben que un gol fuera de casa puede ser determinante y se preparan para un encuentro en el que deberán resistir la presión rival.