Alcalde de Barranquilla responde a críticas por permitir el Junior vs River Plate

Barranquilla este miércoles recibirá el partido entre Junior y River Plate por la Copa Libertadores, lo que ha generado algunas críticas a la Alcaldía por autorizar este partido en medio del tercer pico de la pandemia por coronavirus que vive el país.

En entrevista con La FM, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, defendió la decisión de permitir el encuentro deportivo argumentando que el fútbol sin público “no supone riesgo mayor a la salud” y que han tratado en la ciudad de no limitar las libertades de las personas.

"No hay un riesgo mayor de contagio porque 22 personas jueguen en una cancha de fútbol al aire libre, más que el deporte que se puede practicar en los parques de 5 a 8 am, o mucho más de algunos de los empleos que dejamos realizar todos los días en Barranquilla. Me parece que ese no es el debate”, expresó.

Pumarejo recordó que aún no se permite el ingreso de público en los estadios, una medida que consideró sana y conveniente. "Hoy sale un grupo nutrido a marchar, también salen casi dos barranquilleros a trabajar a ganarse la vida, por ende no podíamos no permitir que no se hiciera, tenemos es que dar las garantías a quienes se quieren manifestar, inclusive contra la realización del partido".

Además, el mandatario de los barranquilleros recalcó que la ciudad ya superó el tercer pico de contagios de coronavirus y que las cifras de casos y muertes por covid-19 han tenido un descenso.

“Tenemos positividad en franco descenso así como los ingresos hospitalarios. Hoy ya podemos flexibilizar las medidas después de más de un mes de confinamiento y toques de queda. Lo que necesitamos es que siga la gente con autocuidado”, agregó.

Junior está obligado a ganar este partido para poder clasificar a la siguiente ronda en el campeonato internacional, después de empatar frente a Santa Fe y Fluminense.