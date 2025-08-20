Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 07:35
[Video] Alfredo Morelos envió indirecta a Cardona tras su expulsión ante Sao Paulo
El delantero de Atlético Nacional lamentó la eliminación en Copa Libertadores.
Atlético Nacional ha quedado fuera de la Copa Libertadores 2025, el conjunto verde de Antioquia cayó por la tanda de los penaltis en su visita a Sao Paulo tras empatar 1-1 en el partido vuelta de los octavos de final disputado en el Estadio Morumbi.
El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi no logró el objetivo de avanzar en el torneo continental pese a estar muy cerca de lograrlo, recordando que en el juego de ida desperdició dos penaltis que cobró Edwin Cardona.
Alfredo Morelos habló de la expulsión de Cardona
Uno de los jugadores más destacados de Atlético Nacional en el partido disputado en suelo brasileño fue el delantero Alfredo Morelos, a quien le cometieron el penalti, fue el encargado de ejecutarlo con éxito y además fue pieza clave en sostener el balón y darle respiro al equipo tras la expulsión de Edwin Cardona al minuto 70.
El atacante de 29 años, visiblemente frustrado por la derrota en los penaltis, aseguró que la historia hubiese sido distinta si no se presentaba esa expulsión de Edwin Cardona, quien recibió segunda tarjeta amarilla tras gritarle el gol de Morelos a un rival de forma desaforada, acción que el árbitro castigó por incitar a la violencia tras escuchar una palabra indebida del volante.
“Un partido muy duro muy cerrado, a lo último nos quedamos con esa expulsión, yo creo que si tenemos los 11 jugadores hubiéramos sido vencedores y los penaltis es un cara y sello, es la suerte, hoy no nos tocó a nosotros”, aseguró Morelos.
Alfredo Morelos tirándole a Edwin Cardona. No lo vi venir…pic.twitter.com/pPVCHeXyEg— Saque Amargo (@SaqueAmargoX) August 20, 2025
Javier Gandolfi permanecerá en el banquillo de Nacional
Previo al compromiso ante Sao Paulo en condición de visitante, el presidente Sebastián Arango Botero había informado que le gustaría que Gandolfi cumpliera su contrato con Nacional hasta diciembre de 2026, además, la actuación del equipo no fue altamente criticada y se acusan errores puntuales a la eliminación más que fallas en el trabajo táctico del entrenador.
Fuente
Antena 2