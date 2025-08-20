[Video] Alfredo Morelos envió indirecta a Cardona tras su expulsión ante Sao Paulo

Atlético Nacional ha quedado fuera de la Copa Libertadores 2025, el conjunto verde de Antioquia cayó por la tanda de los penaltis en su visita a Sao Paulo tras empatar 1-1 en el partido vuelta de los octavos de final disputado en el Estadio Morumbi.

El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi no logró el objetivo de avanzar en el torneo continental pese a estar muy cerca de lograrlo, recordando que en el juego de ida desperdició dos penaltis que cobró Edwin Cardona.

