Alianza Lima se armó con goleadora de Colombia para la Libertadores

Quedan pocos días para que la Copa Libertadores Femenina arranque en Argentina con Banfield y Morón como las sedes para acoger a 16 clubes que quieren dar el golpe y alzar la gloria eterna. Además, con tres representantes de Brasil, la necesidad también está en darle un golpetazo a las instituciones brasileñas que son las más veces ganadoras en la historia de este torneo.

Vea también: Real Madrid insiste por condena contra el Barcelona en 'Caso Negreira'

En ese sentido, cada club se ha armado con la búsqueda de llevar a un equipo competitivo para afrontar el certamen internacional. De hecho, uno de esos es Alianza Lima que mantiene en su nómina a varias jugadoras de la Selección de Perú y, que, además, confirmó la llegada de una goleadora colombiana exclusivamente para la Copa Libertadores.

Se trata nada más ni nada menos que de Estefanía González, jugadora del Deportivo Independiente Medellín y que ahora tendrá una nueva experiencia internacional en la Copa Libertadores con Alianza Lima.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ ES NUEVA JUGADORA DE ALIANZA LIMA PARA LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Estefanía González es una de las goleadoras del Medellín y ya ha contado con experiencias internacionales cuando jugó con Nacional de Uruguay. Sumado a su recorrido en el exterior y en el cuadro ‘Poderoso’, Estefanía también disputó la Liga Femenina con Atlético Nacional.

Le puede interesar: Cuerpo técnico de Cali se desintegra rumbo a la Copa Libertadores

En las redes sociales de Alianza Lima anunciaron que el fichaje de la delantera colombiana se dio para reemplazar a una jugadora lesionada que se perderá el certamen continental, “¡bienvenida, Estefanía! Estefanía González llega en reemplazo de Birka Ruíz para afrontar la Libertadores Femenina". Las limeñas tenían en la lista de convocadas a Ruiz, pero finalmente acudieron al mercado.

Por su parte, el Deportivo Independiente Medellín envió un comunicado afirmando que, “el Equipo del Pueblo S.A. informa que la jugadora Estefanía González se unirá a Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores Femenina 2025. Una vez finalizada su participación en el certamen, Estefanía regresará a casa para seguir vistiendo nuestros colores, trayendo consigo la experiencia y el aprendizaje de este torneo internacional y seguir creciendo junto a nuestras Poderosas. Le deseamos muchos éxitos en esta importante competencia”.

¿CUÁNDO Y CONTRA QUIÉN JUGARÁ ALIANZA LIMA EN SU DEBUT EN COPA LIBERTADORES?

El conjunto aliancista logró sellar la clasificación para la Copa Libertadores al ser campeona de la Liga de Perú. En esta ocasión, Universitario de Deportes que atendía a las anteriores citas no estará y la única representante será Alianza Lima que ya se prepara con fichajes para el torneo.

Lea también: Santa Fe es un hospital antes de Libertadores: siete bajas causan problemas

Con Estefanía González en la competencia, Alianza Lima quedó en el Grupo B en donde tendrá que medirse con Boca Juniors el jueves 2 de octubre, tres días después se medirá con Ferroviária y acabará la fase de grupos ante ADIFFEM de Venezuela el miércoles 8.

Si llega a clasificar a los cuartos de final, Estefanía y Alianza Lima se podrían ver con Independiente Santa Fe, rival colombiano dependiendo de la tabla de posiciones cuando acabe la primera instancia.