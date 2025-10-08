Actualizado:
Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO hora y canal para ver libertadores femenina
Alianza Lima se enfrenta a ADIFFEM en busca de una victoria que le permita soñar con clasificar a la siguiente ronda.
Alianza Lima se enfrenta a la Academia Integral de Futbol Femenino (ADIFFEM) por la última fecha de la primera fase de la copa Libertadores femenina en el grupo B, donde ambos equipos viven situaciones complicadas, el equipo venezolano ya eliminado y Alianza con pie y medio afuera juega el último partido con el sueño de alcanzar a meterse. Angie Castañeda jugadora colombiana ex Millonarios estará presente en el equipo venezolano, llegó como uno de los grandes fichajes para esta copa Libertadores.
Alianza Lima Femenino afronta su último partido del grupo con una mezcla de urgencia y esperanza. Hasta ahora, solo ha logrado sumar un punto tras sus primeras dos presentaciones, ubicándose en el tercer lugar del Grupo B con diferencia de goles negativa. Viene de una derrota ajustada ante Ferroviária y de empatar con Boca Juniors, demostrando que puede generar juego, aunque le ha costado concretar y cerrar los partidos. En su liga local, sin embargo, mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que le da cierta confianza para buscar los goles que le permitirían avanzar o al menos tratar de clasificar si otros resultados le favorecen.
ADIFFEM llega como la sorpresa del grupo que aún no ha logrado puntuar en esta edición. Bicampeonas de la Liga FUTVE Femenina en Venezuela, las “Sangre Azul” han mostrado reconocimiento local gracias a su consolidación como líderes del fútbol femenino venezolano, pero enfrentan ahora un reto continental mucho más exigente. Frente a equipos con mayor experiencia y recursos como Alianza Lima, sus posibilidades parecen escasas, pero pueden entrar al partido con la mentalidad de cerrar dignamente su participación, buscando destacar con partidos ordenados y quizás aprovechar alguna ocasión.
Hora y canal para ver el partido de Libertadores femenina
El último partido de la fase de grupos del grupo B entre Alianza Lima y ADIFFEM se jugará hoy 8 de octubre a partir de las 2:00p.m. hora colombiana y se podrá disfrutar por la señal en vivo de TyC Sports Play, Pluto TV y Canal GOAT.
COL, ECU, PER: 2:00p.m.
ARG, URU, CHI: 4:00p.m.
