Alianza Lima vs ADIFFEM EN VIVO hora y canal para ver libertadores femenina

Alianza Lima Femenino afronta su último partido del grupo con una mezcla de urgencia y esperanza. Hasta ahora, solo ha logrado sumar un punto tras sus primeras dos presentaciones, ubicándose en el tercer lugar del Grupo B con diferencia de goles negativa. Viene de una derrota ajustada ante Ferroviária y de empatar con Boca Juniors, demostrando que puede generar juego, aunque le ha costado concretar y cerrar los partidos. En su liga local, sin embargo, mostró solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que le da cierta confianza para buscar los goles que le permitirían avanzar o al menos tratar de clasificar si otros resultados le favorecen.

ADIFFEM llega como la sorpresa del grupo que aún no ha logrado puntuar en esta edición. Bicampeonas de la Liga FUTVE Femenina en Venezuela, las “Sangre Azul” han mostrado reconocimiento local gracias a su consolidación como líderes del fútbol femenino venezolano, pero enfrentan ahora un reto continental mucho más exigente. Frente a equipos con mayor experiencia y recursos como Alianza Lima, sus posibilidades parecen escasas, pero pueden entrar al partido con la mentalidad de cerrar dignamente su participación, buscando destacar con partidos ordenados y quizás aprovechar alguna ocasión.