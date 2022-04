Alineación de Tolima para recibir a Atlético Mineiro en Copa Libertadores

Deportes Tolima está listo para debutar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores recibiendo este miércoles a Atlético Mineiro de Brasil en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Para el duelo, el director técnico Hernán Torres no podrá utilizar los defensas Sergio Mosquera y Julián Quiñonez, ya que no cuenta con el alta médica. Por otro lado, Júnior Hernández continuará como lateral izquierdo, a pesar de no ser su posición natural.

En el frente de ataque, el elegido por Torres fue Michael Rangel, quien será auxiliado por Jeison Lucumí, Anderson Plata y Daniel Cataño.

Alineación de Tolima:

Alexander Domínguez; Júnior Hernández, Eduar Caicedo, José Moya, Jonathan Marulanda; Brayan Rovira, Juan David Ríos, Daniel Cataño, Jeisson Lucumí, Anderson Plata y Michael Rangel.

Alineación de Atlético Mineiro:

Everson; Mariano, Godín, Júnior Alonso, Guillermo Arana, Allan, Jair, Ignacio Fernández, Dylan, Savarino y Hulk