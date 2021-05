Amaranto Perea aceptó que Junior tiene una deuda en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla complicó sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda de la Copa Conmebol Libertadores al empatar 1-1 con Fluminense en partido de la tercera fecha de la fase de grupo. Con este resultado, el conjunto 'rojiblanco' quedó con dos unidades en la zona D.

Al término del compromiso, Luis Amaranto Perea, director técnico del equipo barranquillero, aseguró que el plantel está en "deuda" por no haber conseguido una victoria, pero destacó la mejoría en el rendimiento colectivo.

"Debemos acertar, muchas veces hay acciones que no son trabajables porque son decisiones y ejecuciones del jugador. Trabajamos todo lo que debemos mejorar, hay situaciones que a veces no se trabajan y el equipo lo hace mejor. Lo hicimos bastante bien, este es el camino. Estamos en deuda porque no hemos ganado, pero vamos a mirar qué se puede mejorar, el equipo viene creciendo de manera importante", afirmó.

Perea se refirió a la alineación titular que utilizó frente a Fluminense y a la ausencia de jugadores importantes.

"Creo que los jugadores que pusimos hicieron un gran partido. Al final, siempre piensas que ante el resultado negativo, te hizo falta alguien. Es cierto que hoy teníamos cinco jugadores importantes como bajas, pero la respuesta del grupo fue buena. Nos cuesta ganar, pero en el juego hemos mejorado", manifestó.

El estratega explicó que Junior está encontrando variantes para acercarse al arco rival, pero le cuesta dar el puntazo final.

"Nos está costando, no es fácil, hoy parece que abrimos las bandas, encontramos espacios por dentro, hicimos bien las cosas, rematamos de larga distancia, hicimos todo lo que pudimos para llevarnos el partido. Por momentos, cuando entramos al área, nos falta paciencia y decidir mejor. A veces estamos un poco apresurados, pero nada para reprochar, aunque hoy no estuvimos acertados cuando más lo necesitamos", dijo.

Perea aceptó que a Junior le está costando marcar y los pocos errores que comete son cobrados por los rivales.

"Hablar de injusticias no creo que sea correcto. No concretamos ni aprovechamos las ocasiones que generamos. Hemos entendido a qué podíamos jugar. Jugando de esta manera, estaremos más cerca de ganar. Estamos pagando caro las desatenciones y nos cuesta marcar con más facilidad. Es ahí donde fallamos. Hemos sido muy cuestionados por el juego, a veces el equipo no jugaba bien y ganaba y éramos cuestionados", indicó.

Finalmente, el entrenador 'rojiblanco' manifestó que seguirán peleando por conseguir los puntos que restan y conseguir la clasificación.

"Vamos a pelear por todo hasta que la situación nos obligue pensar en dónde concentrarse más, podemos seguir aspirando a pasar a la siguiente fase y tenemos un partido importante como local. Es una cuestión de aciertos, espero que los muchachos acierten más con los partidos que tienen para seguir vivos de cara a la siguiente fase", puntualizó.