Amaranto Perea confía en que Junior aún tiene opciones de clasificar en Copa Libertadores

Junior de Barranquilla desperdició la oportunidad de ubicarse segundo en el grupo D de la Copa Conmebol Libertadores al empatar 1-1 con River Plate en partido de la cuarta fecha que se jugó en el estadio Romelio Martínez.

Al término del compromiso, Luis Amaranto Perea, director técnico del conjunto 'rojiblanco', se mostró positivo al señalar que mientras se mantengan vivas las opciones matemáticas para clasificar seguirán intentándolo.

"Aún pienso que podemos clasificar, mientras haya opciones, por qué no podemos pensarlo", dijo.

Por otro lado, Perea aceptó que Junior fue superado en el juego aéreo, pero al mismo tiempo aseguró que sus dirigidos fueron superiores en el primer tiempo.

"Nos ganaron arriba, lo vemos todos. Jugamos ante un equipo que ha sido de los mejores, fuimos mejores en el primer tiempo, generamos opciones y nosotros tenemos bajas. No tengo reproches, hemos competido dignamente", manifestó.

El entrenador 'tiburón' explicó que la lesión del volante Luis 'cariaco' González perjudicó el estilo de juego de Junior y condicionó el resto del partido.

"La lesión de 'Cariaco' nos condicionó. Perdimos el balón, habíamos sido superiores, pero al no tener ese hombre como González por dentro nos costó y el rival lo aprovechó", afirmó.

Perea aseveró que a Junior le faltó asegurar la victoria marcando más goles y aprovechando las oportunidades que generó en los primeros 45 minutos.

"Debimos capitalizar marcando goles, no hay otra. Me quedo con lo bueno que hicimos, cuando estábamos los hombres adecuados. Después en el banco tenemos lo que tenemos, que son buenos, pero no tenemos el que nos dé profundidad", dijo.

Finalmente, Amaranto Perea aclaró que el equipo 'rojiblanco' no debe depender tanto de Miguel Ángel Borja, a pesar de en el banco no tiene jugadores que le dan la profundidad necesaria.

"Debemos mejorar muchos aspectos, dependemos mucho de Borja. Llegamos con más gente en el área en el primer tiempo, al final se viene todo abajo con una pelota quieta. Recibimos un gol en la misma situación", puntualizó.