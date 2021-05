Amaranto Perea sueña con la clasificación de Junior: "El equipo demostró carácter"

Junior dio un golpe sobre la mesa en su deseo por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. El equipo colombiano derrotó a Fluminense 2-1 en el estadio Maracaná y se volvió a meter en la pelea para pasar de ronda en el certamen. Por eso el técnico Luis Amaranto Perea se encuentra entusiasmado de cara a lo que vendrá en el último compromiso frente a Santa Fe.

"Mientras tengamos posibilidades este equipo peleará, volvemos a estar ahí. Dependemos de volver a ganarle a Santa Fe, el equipo ha dado una muestra de carácter. Esto nos tiene que dar muchísima fuerza para seguir creciendo", dijo Perea.

Sobre las bajas que tuvo Junior para enfrentar a Fluminense, Perea destacó que los que entraron lo hicieron muy bien y demostraron poder tener con qué competir por un puesto en el equipo titular. Incluso, el entrenador resaltó que el estilo de juego del 'Tiburón' no se vio afectado.

"Siempre lo dije, el mensaje a los futbolistas ha sido entrenarse bien porque mañana me puede tocar. El fútbol tiene esto, hay habituales que faltan y se abren oportunidades a personas que pensaban que no estaban. Los que reemplazaron lo hicieron bien". Hay que destacar que Fredy Hinestroza y Miguel Ángel Borja no pudieron jugar.

Asimismo, Perea recordó el primer partido que jugaron contra 'Flu' y aseguró que aquella vez merecieron ganar, pero no pudieron pasar de un empate.

"Creo que en el partido que pasamos hace unos días contra Fluminense merecíamos un poco más, contra River se nos escapa en los últimos minutos y hemos mejorado en las sensaciones del equipo que era el juego, hacía falta un resultado como este", indicó el estratega.

Por último, Luis Amaranto Perea cerró la conferencia al asegurar que todavía no se ha ganado nada y hay que demostrar todo ante Santa Fe en la última fecha, ahí hay que ganar.

"No hemos conseguido nada, pero por el escenario y rival, esto puede ser motivante para lo que falta", concluyó el timonel.