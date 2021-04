América, con bajas preocupantes para enfrentar a Mineiro en Libertadores

América de Cali quiere pasar la página tras la derrota 2-1 ante Millonarios por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. El equipo 'Escarlata' ahora solo piensa en sacar un resultado positivo en su visita al Atlético Mineiro en Brasil este martes.

Los rojos confirmaron su lista de viajeros que buscarán la hazaña en territorio brasileño y así seguir peleando en la fase de grupos del certamen internacional.

Dentro de la nómina de futbolistas hay un detalle a tener en cuenta y es la no presencia de uno de los jugadores más importantes del club, el capitán Adrián Ramos, que a pesar de no haber jugado los últimos duelos para estar en plenas condiciones, no pudo recuperarse bien y no fue convocado para el compromiso.

Ramos intentó estar en plenas condiciones en este importante duelo, pero el físico no le dio; asimismo, su presencia para el enfrentamiento contra Millonarios es una duda todavía.