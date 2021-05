América de Cali, con grandes novedades para enfrentar a La Guaira

América de Cali tiene un gran reto este jueves desde las 9:00 p.m. al enfrentar a La Guaira de Venezuela en el tercer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo rojo buscará intentar hacer su juego con solidez defensiva y contundencia en ataque en busca de sus primeros tres puntos en un certamen donde no ha sumado.

Grandes novedades tendrá el rojo para el compromiso, empezando por la presencia de Jersson González en el banquillo técnico. El joven entrenador estará a cargo de la escuadra 'Escarlata' e intentará implantarle los movimientos suficientes que logren hacerle daño al rival.

Sobre la nómina de convocados, la gran novedad es la presencia de Adrián Ramos, que se recuperó de sus inconvenientes físicos y estará en plenas condiciones de cara al duelo. Tal vez Ramos no logre ser inicialista, pero sí podrá estar en la banca de suplentes a la espera de una oportunidad.

No es un secreto que la no presencia de Ramos en el frente de ataque del América en los últimos partidos le quitó contundencia ofensiva, claridad y liderazgo, pues el ariete no solo es goleador, también un líder adentro y fuera de las canchas.

Los nombres convocados para el duelo son: Graterol, Novoa, Arrieta, Andrade, Malagón, H.Quiñones, P.Ortiz, D.Quiñones, Carrascal, Ureña, Yesus, Vergara, Aldair, J.Ortiz, Lucumí, Paz, Joao, Moreno, Sánchez y Adrián Ramos.

América, ya eliminado en la Liga Betplay, solo le queda disputar la Copa Libertadores. El rojo no se rinde e intentará estar en octavos de final. El próximo duelo será contra Atlético de Mineiro en condición de local.