América recupera una pieza clave en busca del milagro en Copa Libertadores

El volante del América de Cali, Yesus Cabrera, se encuentra habilitado por el cuerpo médico para jugar el partido decisivo de este jueves contra Gremio de Brasil; en donde el conjunto vallecaucano se juega su última carta para avanzar a la siguiente fase de la Copa Libertadores.



Y es que el estratega del América de Cali, Juan Cruz real, recuperó a buena hora a Cabrera quién se encontraba aislado de la plantilla debido a que dio positivo en la prueba del Covid-19 que fue realizada previamente al compromiso ante Envigado correspondiente a la fecha 12 de la Liga Betplay.

Le puede interesar: Cristian Martínez Borja, el delantero que en Argentina llaman el 'Lukaku colombiano'



Es importante mencionar que desde que volvió el futbol a Colombia, el cartagenero no la ha pasado muy bien debido a que ha sufrido dos lesiones que no le han permitido estar en el nivel que los seguidores del América esperan para que les dé una mano, no solo en la última fecha de la Copa Libertadores, sino en lo que resta de la Liga Betplay.

Cabe resaltar que Yesus Cabrera en lo corrido del 2020 ha disputado 331 minutos en los seis compromisos disputados y solamente ha anotado un gol en esos encuentros.

Vea también: La Copa Libertadores define los clasificados: hora y canal para ver los partidos

No obstante, el técnico Juan Cruz Real deberá idearse una nómina que le entregue el milagro en las tierras brasileras, ya que no podrá contar con Adrián Ramos y Rodrigo Ureña, quienes aún no cumplen con el aislamiento requerido. También, deberá olvidar –al menos por este partido– al peruano Aldaír Rodríguez a quien no le llegó el transfer para hacer parte de la nómina de viajeros.