América: tres momentos que marcaron la eliminación en la Libertadores

Esta edición de Copa Libertadores para el América terminó siendo frustrante debido a que la campaña realizada por los dirigidos de Juan Cruz Real no superó las expectativas que tenían los directivos y los hinchas ‘escarlatas’.

Al tenor de que el rojo es el actual campeón del futbol colombiano, se esperaba que su desempeño en la Libertadores fuera mejor, clasificando al menos a Copa Sudamericana.



La caída en el último suspiro en Portoalegre

Todo inició con la derrota que sufrió en Brasil ante Inter de Portoalegre por un marcador de 4-3. América empezó perdiendo desde el primer minuto del compromiso. Sin embargo, el coraje y gallardía que tuvo para empatar el compromiso, se le acabó en los últimos suspiros, ya que perdió el punto valioso por el gol de Gabriel Boschilia, quien los hizo volver a Cali con las manos vacías.



Le puede interesar: Cruz Real se desahogó tras eliminación de América: "Gremio no necesita esas ayudas"



El doloroso empate en casa ante la Universidad Católica

América en lo corrido de la Libertadores no supo manejar las ventajas conseguidas y este partido no fue la excepción, teniendo en cuenta que tras la derrota sufrida en Brasil, debía conseguir sí o sí los tres puntos ante Universidad Católica para no ceder terreno en su grupo. No obstante, empezó ganando pero nuevamente una desconcentración hizo que esta vez el equipo chileno se llevará a casa un punto, por lo que América ya empezaba a vivir una ‘eliminación anunciada’.

Vea también: ¿cuál es el equipo que se sumó a la puja por Falcao?



La última esperanza se esfumó a manos de Gremio

En un partido donde comenzó ganando gracias al autogol de Walter Kannemann, América lograba sellar su pase a los octavos de final gracias a los resultados de sus rivales. No obstante, y como ya se había vuelto costumbre, la concentración les volvió a jugar una mala pasada, puesto que no supieron –nuevamente– aguantar la ventaja y en los minutos finales igualaron el compromiso (1-1) que los hizo regresar a Cali ‘sin el pan y sin el queso’, ya que no lograron ni siquiera clasificar a la Suramericana.