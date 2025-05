Ancelotti dio un paso más en Brasil: invitado especial en Copa Libertadores

Queda una semana para que regresen las Eliminatorias Sudamericanas y para Carlo Ancelotti será el comienzo de una nueva aventura en su trayectoria como director técnico después de abandonar el Real Madrid y tomar las riendas de la selección de Brasil.

Su primer partido será ante Ecuador en condición de visitante, y, posteriormente, hará las veces de local con su afición midiéndose con Paraguay. Este será el comienzo de una historia de dos años de contrato con la alta expectativa de llevar a la ‘Canarinha’ a lo más alto en un nuevo intento por quedar campeona del mundo en el Mundial de 2026.

Carlo Ancelotti revoluciona la historia del fútbol brasileño con la llegada de un extranjero a las riendas del combinado nacional. Su trayectoria impecable en clubes de alto nivel como Real Madrid, Chelsea, Milan, entre otros le dan esa autoridad para dirigir a una selección tan histórica y grande como lo es Brasil.

Además, ya dio sus primeros pasos con el lanzamiento de la convocatoria dejando afuera a Neymar por su reciente regreso a las canchas y el poco tiempo que lleva jugando con el Santos de Brasil. Volvió a contar con Richarlison y con Casemiro como los regresos y los referentes para sellar la clasificación a la Copa del Mundo.

A diferencia de otros entrenadores, Carlo Ancelotti ya dejó su sello en Brasil y se hizo presente en la Copa Libertadores siendo el invitado especial para ver un partido de la competencia.

BOTAFOGO VS UNIVERSIDAD DE CHILE CONTÓ CON CARLO ANCELOTTI

Aprovechó que hay partidos de la Copa Libertadores en Río de Janeiro y fue al palco del Botafogo en el Nilton Santos para presenciar el encuentro ante Universidad de Chile que terminó ganando el conjunto local por la mínima diferencia.

Sin duda alguna, Carlo Ancelotti ya deja su huella personal antes de las Eliminatorias, pues, en el caso de Chile, le piden a Ricardo Gareca que se haga presente en la liga local y en los estadios australes en las copas internacionales, pero hasta la fecha, no se ha dado esa oportunidad del argentino.

Este no será el único estadio que conozca, pues, se espera que de pronto pueda hacer su presencia en el encuentro entre Fluminense vs Once Caldas en el mítico Maracaná. Aprovechará al máximo los encuentros en Brasil para poder seguir con lupa el balompié brasileño y buscar jugadores para las convocatorias futuras.

LA CONVOCATORIA DE BRASIL CONTRA ECUADOR Y PARAGUAY

Porteros:

Alisson (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensas:

Alex Sandro (Flamengo)

Lucas Beraldo (PSG)

Carlos Augusto (Inter)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Mónaco)

Wesley (Flamengo)

Centrocampistas:

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Estrasburgo)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Man United)

Éderson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Delanteros:

Antony (Real Betis)

Estêvão (Palmeiras)

Martinelli (Arsenal)

Cunha (Wolves)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Vinicius Jr (Real Madrid)