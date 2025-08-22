Ancelotti se quejó y explotó contra la Libertadores “En Europa no...”

La primera experiencia de los Ancelotti en Sudamérica arrancó de buena manera. Carlo clasificó al Mundial a Brasil, mientras que su hijo, Davide, pasó de fase de grupos con Botafogo. Enfrentó en los octavos de final a Liga de Quito, y, pese a que la serie arrancó a favor del exasistente técnico del Real Madrid, todo se vino abajo con la derrota en Ecuador por 2-0.

Botafogo, actual campeón de la Copa Libertadores le dijo adiós al certamen en el que esperaba volver a dar la vuelta y defender la corona. La experiencia del torneo más importante de Sudamérica acabó con eliminación prematura para Davide Ancelotti, quien, no contento con la caída, puso excusas comparando la UEFA Champions League por las condiciones de países en Europa y por los trayectos que difieren de los de la Libertadores.

Vea también: Chile pateó el tablero para la eliminatoria: polémica convocatoria

Sus quejas fueron las esperadas. La altura de Quito a más de 2,500 metros sobre el nivel del mar que puso en problemas a los cariocas, y el desplazamiento de un país a otro en donde se nota cada vez más el desgaste en los traslados.

DAVIDE ANCELOTTI Y SU QUEJA A LA LIBERTADORES

Al Botafogo le costó estar en forma durante los 90 minutos y la superioridad de Liga de Quito se hizo notoria. Jefferson Savarino estuvo desaparecido jugando detrás del nueve y se perdieron ideas en el campo de juego. Davide Ancelotti sacó el paraguas por la eliminación y no se guardó nada contra la Copa Libertadores.

Davide Ancelotti buscó que su equipo no se exigiera tanto en la altura. Le regaló el balón a Liga de Quito que tradujo la posesión en llegadas y en dos goles para llevarse la serie. En diálogo con Paramount, el entrenador italiano afirmó que, “no es la manera en la que queremos jugar, pero nos teníamos que adaptar”.

Posteriormente, sacó argumentos que llevaron a la derrota y se escudó con que las condiciones entre la Champions League y la Copa Libertadores son muy diferentes, empezando por la diferencia de altitud entre los países, “en Europa no hay ciudades a 2800 metros de altura”.

Le puede interesar: Confirmado un nuevo equipo a los octavos de final de Copa BetPlay

Además, dejó claro que en Europa no hay traslados tan largos como un viaje de Brasil a Ecuador o de otros trayectos que generan más desgaste en los jugadores y en el cuerpo técnico, “tampoco tienes que viajar seis horas para jugar un partido”. Por último, afirmó que estas son cosas que se deben considerar.

Sin competencias internacionales, a Davide Ancelotti en sus primeros meses en la dirección técnica de Botafogo le queda luchar por la Serie A de Brasil y por la Copa de Brasil en donde sigue con expectativas enfrentando al Vasco da Gama en un derbi de Río de Janeiro.

EL PRIMER FRACASO DE DAVIDE ANCELOTTI: LA PRENSA EUROPEA EXPLOTA

Sin duda alguna, el continente europeo iba a estar pendiente de la experiencia de Davide Ancelotti en su primera Copa Libertadores. Cualquier caída iba a retumbar en España e Italia principalmente. Davide, que tenía ofertas de la Premier League y de la Serie A, optó por ir al Botafogo en donde tuvo su primer fracaso en la dirección técnica como entrenador en posesión.

Lea también: Harry Kane se rinde a Luis Díaz tras su debut en la Bundesliga 2025

Botafogo tenía la misión de volver a llegar lejos en la Copa Libertadores por el título conseguido y por lo hecho en el Mundial de Clubes en donde clasificó a los octavos de final, pese a que ese torneo no lo dirigió Davide.

Medios de España como AS o Mundo Deportivo hablaron sobre el rendimiento de Davide Ancelotti y su Botafogo calificándolo como, “el fracaso retumbante de Davide”, o “el gran fracaso de Davide Ancelotti”. Corto y conciso para retratar la caída tempranera del equipo brasileño.