Arde la Conmebol: Atlético Mineiro presentará denuncia por la final de la Copa Libertadores

Atlético Mineiro no pudo consagrarse como campeón de la Copa Conmebol Libertadores al caer el pasado sábado 1-3 ante Botafogo en el partido por el título que se disputó en el estadio Más Monumental de Buenos Aires.

El equipo de Belo Horizonte se vio sorprendido por el de Río de Janeiro, que con un jugador menos desde el segundo 35, supo aprovechar los espacios para lanzar fuertes ataques y lograr la victoria.

Lea también: Locura en Brasil con "La Épica": así celebró Botafogo la Libertadores

Días después del compromiso, Atlético Mineiro dio a conocer que radicará una denuncia en la Conmebol con la cual pretenden se castigue al cuerpo arbitral de la final de la Copa Libertadores por dos errores cometidos.

Víctor Bagy, director de fútbol del 'galo', aseguró que al club de Belo Horizonte no se le sancionaron dos penales a favor por infracciones de Marlon Freitas.

"Tuvimos una jugada justo después de nuestro gol, alrededor de los dos minutos y medio del segundo tiempo, en la que Hulk pasa al oponente, este se sorprende dentro del área y podría haber sido revisado o sugerido una revisión, así como la jugada de Deyverson. A los ocho minutos del segundo tiempo, en el que el jugador del Botafogo termina pateando a Deyverson antes del balón", explicó Bagy.

Vea también: Botafogo, campeón de la Copa Libertadores 2024

El directivo afirmó que no quieren justificar la derrota en los errores arbitrales, ya que aceptó que Botafogo se impuso de gran manera.

"Quisiera decir que lo que voy a decir a continuación no sirve como excusa, ni como forma de justificar no ganar la Libertadores el fin de semana. Al contrario, hay que reconocer el mérito de nuestro rival, que hizo un gran partido, pero no se puede negar que hubo errores arbitrales que podrían haber cambiado el rumbo del partido", aseveró.