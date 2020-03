Víctor Hugo Aristizabal, exjugador de Atlético Nacional, habló en ESPN sobre la actuación del América de Cali en el partido ante Gremio por la primera fecha de la Copa Libertadores. El hoy analista fue certero al asegurar que el club 'escarlata' no está preparado para jugar la Libertadores y se enfrentó a un rival superior en varios aspectos.

"Claro que Gremio es superior y tiene más jerarquía que América, eso está en el papel, en la historia, en los jugadores y en la cancha. Uno no puede ser folclórico... América pensó que iba a jugar la liga colombiana y esto es otro cuento", afirmó 'Aristi'.

Asimismo, el exdelantero comparó la experiencia del goleador del conjunto americano, Michael Rangel, respecto a otras figuras del conjunto de Porto Alegre. "280 minutos que tenía Rangel de experiencia en partidos internacionales... eso no es nada... esos son tres partidos. Insisto, los equipos colombianos no se arman para la Libertadores, no es solo América, también el Medellín y el Junior. La Libertadores es otro cuento...", finalizó.

América de Cali perdió 2-0 en condición de local ante Gremio de Brasil en su debut en la Libertadores 2020. El conjunto rojo de Cali deberá ganar su segundo compromiso si quiere seguir soñando con una posible clasificación a los octavos de final del certamen. Cabe anotar que en este grupo también se encuentran los equipos Internacional de Porto Alegre y la Universidad Católica de Chile.

Por otro lado respecto a la liga, América es séptimo con 11 puntos en 7 partidos jugados y una diferencia de gol de 2. En este semestre clasifican solo los cuatro primeros a las finales del campeonato.