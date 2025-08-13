Arquero de Sao Paulo reveló discusión con Edwin Cardona en penales: “Le dije que...”

Hubo tiros en el palo y tapadas magistrales de Rafael Pires. Además de todo, Sao Paulo cometió dos infracciones en el área, una por una mano señalada como penal y una zancadilla. No obstante, Edwin Cardona falló el primero, y en el segundo tiempo, Rafael se salió con la suya salvando el lanzamiento para mantener una igualdad sin goles para definir todo en el Estadio MorumBis.

Sin duda alguna, Rafael había estudiado a Edwin Cardona, dado que se tiró al mismo lado de la ejecución en los dos lanzamientos. Cardona, quien no pudo anotar, demostró su frustración y en zona mixta pidió disculpas a la afición y al club. Además, sentenció que son pocos los jugadores que tienen ese carácter de volver a cobrar pese a haber fallado anteriormente.

LA DISCUSIÓN CLAVE DE RAFAEL CON EDWIN CARDONA TRAS LOS PENALES FALLADOS

Efectivamente, Rafael reveló que antes del partido había seguido los últimos cobros de Edwin Cardona y suponía a donde iba a ejecutarlos. El guardameta ganó el duelo y, pese a que Cardona falló el primero, fue al mismo lugar que eligió el portero y pudo haberlo salvado.

Bajo ese panorama, el protagonista del partido salvando la segunda pena máxima afirmó que, “ya había hablado con él y le dije que esperaría en el primer penalti. También esperé un poco en el segundo porque podría haberlo tirado al medio, pero tuve la suerte de atajarlo y ayudar al equipo”.

Además, Rafael, con toda su veteranía encima sentenció que no fue solo tarea propia, sino que, “todos merecemos el crédito, queríamos ganarlo, pero en un partido tan complicado como este, hay que valorar el empate”. El 0-0 deja la serie completamente abierta pensando en la definición en Brasil.

EL RESPALDO DE ATLÉTICO NACIONAL PARA EDWIN CARDONA TRAS LOS DOS PENALES

Marlos Moreno habló después del partido y afirmó que le puede pasar a cualquiera, “es algo normal, cosas que pasan en el fútbol, si no hubiese sido él, hubiese sido yo o cualquiera. Entonces, el máximo apoyo para él, para que esté tranquilo. En Brasil vamos a dar lo mejor de sí para que estemos en la segunda fase”.

Por su parte, en la rueda de prensa, Javier Gandolfi también escudó a Edwin Cardona, quien se le vio muy afectado tras salir de la cancha sustituido por Billy Arce, “la realidad es que ahora cuando me junte otra vez lo voy a abrazar porque soy el que comanda esta banda hermosa y que dé vuelta a la página lo más antes posible”.

El entrenador argentino recordó a Martín Palermo, quien falló tres ante Colombia, “hay muchos ejemplos y recién recordamos uno, el gran Martín Palermo le tocó errar tres penales en un partido y son goleadores y tienen la capacidad para revertir la situación al siguiente partido.

Entonces, estamos para arroparlo, como dije antes, tantas alegrías no nos podemos quedar con una sola negativa. Seguramente mañana (13 de agosto) va a estar con una sonrisa. Obviamente que cada uno tiene una digestión distinta cuándo le sucede algo negativo, pero lo vamos a ayudar y mañana va a estar bien”.