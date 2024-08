Arturo Vidal aumentó la polémica: envió mensaje a hinchas de Junior tras clasificar

El Junior de Barranquilla debía remontar la serie contra Colo Colo de Chile después de una derrota en condición de visitante por la mínima diferencia con el solitario tanto de Vicente Pizarro. La vuelta, disputada en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez encontró a un club atlanticense que parecía no tener la obligación de cambiar el resultado.

Constantes imprecisiones, escasa construcción de juego, y opciones desaprovechadas, además de cambios tardíos cuando el partido lo necesitaba, dejó a Junior eliminado ante un Colo Colo que, aunque no llegó mucho, tuvo la contundencia que no tuvieron los colombianos y con goles de Lucas Cepeda y Maximiliano Falcón, aguaron el ilusionante tanto de Carlos Bacca.

Antes de que se disputara la vuelta, Arturo Vidal calentó la polémica que no podía fallar cuando el ‘Rey’ es protagonista. El discutido volante, que no pudo estar en la ida y sumó escasos minutos en el segundo partido, señaló que, “los vamos a masacrar, vamos a hacer historia. Somos locales en todo el mundo, vamos Colo Colo”.

EL MENSAJE DE ARTURO VIDAL PARA LA HINCHADA DEL JUNIOR TRAS CLASIFICAR A CUARTOS DE FINAL

Sin duda alguna, cuando entró al partido Arturo Vidal, Junior se calentó después de las declaraciones del ex Barcelona, Inter de Milan, Juventus, entre otros clubes. Lo buscaron con intenciones de pelea, especialmente al final del compromiso con la eliminación del cuadro atlanticense.

Arturo Vidal ingresó a los 84 minutos sustituyendo a Esteban Pavez. Poca incidencia tuvo con el balón, más allá de un golpe recibido que lo dejó en el suelo. Dejando la polémica a un lado, Arturo se refirió a lo que fue el Metropolitano Roberto Meléndez que estaba completamente lleno a la espera de una alegría para la afición barranquillera.

Infortunadamente, el Junior cayó 1-2 y no pudo revertir la serie. La eliminación significó un nuevo desliz en los octavos de final, una situación que no ha podido corregir el cuadro atlanticense que no sabe lo que es clasificar a cuartos de final desde hace 28 años en 1996. Una vez finalizó el partido, Arturo Vidal precisó acerca de la serie y de la afición.

En zona mixta, Arturo Vidal mencionó, “de verdad que fue muy duro. Un partido muy copero, el estadio espectacular. Agradecerle a la gente el cariño, ver un estadio así es maravilloso. Nos fue bien, un triunfo muy difícil acá en Barranquilla que es muy difícil. Seguimos pensando en que podemos pelear esta copa”.

Sobre el Junior de Barranquilla, afirmó que, “es un equipo muy duro, juega muy bien con el balón. Sabíamos que de visita era mucho más fuerte que de local. Acá la temperatura cuesta jugar, pero en Chile aseguramos la clasificación, jugamos muy bien y pudimos concretar las situaciones”.