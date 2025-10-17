Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 14:35
Atención: Conmebol informó cambio de horario para la final de libertadores
La final entre Deportivo Cali y Corinthians sufrió cambio por parte de Conmebol.
Deportivo Cali recibió una noticia importante a pocos días de disputar la gran final de la Copa Libertadores Femenina. La CONMEBOL confirmó un cambio de horario para el partido frente a Corinthians, lo que obligará al cuerpo técnico y al equipo a ajustar su planificación.
El cambio confirmado
La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el encuentro, inicialmente programado para las 6:00 p.m. hora de Colombia, se jugará finalmente a las 2:30 p.m. en el estadio Florencio Sola de Banfield, en Buenos Aires. Aunque el día y el lugar se mantienen, el adelanto del horario representa una modificación importante en la logística del torneo y en la preparación de ambos equipos.
Desde el entorno del Cali consideran que el cambio puede afectar la recuperación física de algunas jugadoras, pues altera la rutina de descanso y alimentación prevista para una final en horario nocturno. Además, el calor y las condiciones climáticas de la tarde argentina podrían influir en el rendimiento dentro del campo, especialmente en un partido de tanta exigencia.
Por su parte, Corinthians, uno de los equipos más fuertes del continente, también deberá reajustar su planificación. Sin embargo, su experiencia en este tipo de instancias y su ritmo competitivo lo convierten en un rival que sabe adaptarse a cualquier circunstancia.
Lo que está en juego
Para el Deportivo Cali, esta final representa una oportunidad histórica de volver a posicionar al fútbol femenino colombiano en lo más alto de Sudamérica. Las dirigidas por Jhon Alber Ortiz han tenido un rendimiento sólido durante todo el torneo, destacándose por su orden defensivo y su efectividad en ataque. La confianza en el grupo es alta, y el objetivo es claro, conquistar la primera Libertadores de su historia.
El cambio de horario no modifica el espíritu del equipo ni la ilusión de las jugadoras. Aunque el nuevo horario obliga a replantear detalles logísticos y estratégicos, el Cali está enfocado en llegar de la mejor manera. El balón rodará más temprano, pero la emoción por la gran final sigue intacta.
