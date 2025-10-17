Atención: Conmebol informó cambio de horario para la final de libertadores

El cambio confirmado

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció que el encuentro, inicialmente programado para las 6:00 p.m. hora de Colombia, se jugará finalmente a las 2:30 p.m. en el estadio Florencio Sola de Banfield, en Buenos Aires. Aunque el día y el lugar se mantienen, el adelanto del horario representa una modificación importante en la logística del torneo y en la preparación de ambos equipos.

Desde el entorno del Cali consideran que el cambio puede afectar la recuperación física de algunas jugadoras, pues altera la rutina de descanso y alimentación prevista para una final en horario nocturno. Además, el calor y las condiciones climáticas de la tarde argentina podrían influir en el rendimiento dentro del campo, especialmente en un partido de tanta exigencia.

Por su parte, Corinthians, uno de los equipos más fuertes del continente, también deberá reajustar su planificación. Sin embargo, su experiencia en este tipo de instancias y su ritmo competitivo lo convierten en un rival que sabe adaptarse a cualquier circunstancia.