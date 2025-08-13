Atlético Nacional tomó dos decisiones luego de empatar con Sao Paulo

El pasado martes 12 de agosto, Atlético Nacional empató 0-0 con Sao Paulo en el Atanasio Girardot en el marco de los octavos de final (ida) de la Copa Libertadores de América. Pese a que el cuadro colombiano tuvo todo para ganar el partido, falló en definición y tendrá que ir a buscar la clasificación en Brasil.

Se trató de un partido muy bien planteado por el cuerpo técnico de Nacional, y ejecutado por los jugadores del Verde, siendo Juan José Arias, Marlos Moreno y Alfredo Morelos tres de los futbolistas más destacados en la noche de martes. Edwin Cardona fue de los puntos más bajos del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que malogró dos penaltis.

Esta vez hay muy poco -por no decir nada- que reprocharle al entrenador Javier Gandolfi, quien ha sido criticado en los últimos días por un sector de la hinchada y de la prensa, llegándose a afirmar que la dirigencia había puesto en duda su continuidad, y el ultimátum habría sido el partido de ida ante Sao Paulo.

La decisión que tomó Nacional con Javier Gandolfi

Atlético Nacional decidió ratificar en el cargo de entrenador a Javier Gandolfi, quien planteó un partido muy interesante frente a Sao Paulo, además acertó en los cambios y manejó los tiempos para realizarlos. El argentino continuará en el Verde, al parecer, independientemente de lo que ocurra en el juego de vuelta en el Morumbí.