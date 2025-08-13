Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 06:53
Atlético Nacional tomó dos decisiones luego de empatar con Sao Paulo
Pese a que el Verde jugó muy bien, no pudo irse en ventaja al partido de vuelta, que será en el Morumbí.
El pasado martes 12 de agosto, Atlético Nacional empató 0-0 con Sao Paulo en el Atanasio Girardot en el marco de los octavos de final (ida) de la Copa Libertadores de América. Pese a que el cuadro colombiano tuvo todo para ganar el partido, falló en definición y tendrá que ir a buscar la clasificación en Brasil.
Se trató de un partido muy bien planteado por el cuerpo técnico de Nacional, y ejecutado por los jugadores del Verde, siendo Juan José Arias, Marlos Moreno y Alfredo Morelos tres de los futbolistas más destacados en la noche de martes. Edwin Cardona fue de los puntos más bajos del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que malogró dos penaltis.
Puede leer: Nacional recibió millonaria multa este martes
Esta vez hay muy poco -por no decir nada- que reprocharle al entrenador Javier Gandolfi, quien ha sido criticado en los últimos días por un sector de la hinchada y de la prensa, llegándose a afirmar que la dirigencia había puesto en duda su continuidad, y el ultimátum habría sido el partido de ida ante Sao Paulo.
La decisión que tomó Nacional con Javier Gandolfi
Atlético Nacional decidió ratificar en el cargo de entrenador a Javier Gandolfi, quien planteó un partido muy interesante frente a Sao Paulo, además acertó en los cambios y manejó los tiempos para realizarlos. El argentino continuará en el Verde, al parecer, independientemente de lo que ocurra en el juego de vuelta en el Morumbí.
Pero esta no sería la única determinación tomada en el entorno Nacional luego del partido de ida ante Sao Paulo, pues hubo una adicional, y justamente fue tomada por el cuerpo técnico, que le sigue apuntando a la clasificación a cuartos de final de Libertadores.
Atlético Nacional: la decisión que tomó Gandolfi luego de empatar 0-0 con Sao Paulo
El próximo partido de Atlético Nacional será el sábado 16 de agosto frente a Fortaleza CEIF a las 7:30 p. m. en el estadio Atanasio Girardot, y para tal encuentro el entrenador Javier Gandolfi hará uso de una nómina suplente, pues la intención es darle descanso a quienes jugaron el martes y seguramente serán titulares en el partido de vuelta de Libertadores.
Le puede interesar: Ex DT de Selección Colombia se postuló para remplazar a Peirano en Nacional
Así, se ratifica que Atlético Nacional, pese al 'sinsabor' que le generó empatar la ida de la serie contra Sao Paulo, sigue creyendo en la clasificación a cuartos de final y por ello saldrá con lo mejor de su plantilla el próximo martes 19 de agosto en el estadio Morumbí.
Posible rival de Atlético Nacional en cuartos de final de Copa Libertadores
El ganador de la serie entre Nacional y Sao Paulo se enfrentará en cuartos de final de Copa Libertadores con el equipo que triunfe en el cruce Liga de Quito vs Botafogo, que inicia en Brasil y termina en Ecuador.
Fuente
Antena 2