Autuori estalló por su futuro en Sporting Cristal: “No responderé tonterías”

Desde que Paulo Autuori regresó a la dirección técnica de Sporting Cristal es como si sacaran cualquier excusa para sacarlo del cargo. El brasileño, que ya había dirigido al conjunto cervecero y lo sacó campeón en la década del 2000 volvió a figurar para tomar las riendas en un momento de malos resultados con la gestión de Guillermo Farré.

El argentino dejó su lugar y acudieron a un viejo conocido dentro del plantel como lo es Paulo Autuori. Con el brasileño han logrado sacar buenos resultados con dos victorias en la Liga 1 de Perú que los deja en la séptima casilla. En la Copa Libertadores, el camino ha sido un poco más complejo sumando un empate, una victoria y una derrota.

Vea también: Yaser y Solís salvaron temporada con Girona: sonríen por la mejor noticia

Sin duda alguna, desde la llegada de Autuori todo ha mejorado, pero se crearon rumores de su salida, dado que no había podido contratar. El ex Atlético Nacional tomó un equipo ya armado por Guillermo Farré, y, según el periodista Diego Rebagliati, lo molesta no poder contratar jugadores en este tramo hasta tal punto de que iba a renunciar.

Después de la derrota en la Copa Libertadores, la primera desde que aceptó nuevamente el cargo, le preguntaron por esos rumores sobre su continuidad. El brasileño explotó y afirmó que nunca ha pensado en dejar el banquillo de Sporting Cristal. Además, sentenció que la gente habla por hablar sin conocer el entorno realmente.

“NO VOY A RESPONDER TONTERÍAS”: AFIRMÓ PAULO AUTUORI SOBRE SU FUTURO

Con tanta información que hay sobre el futuro de Paulo Autuori con Sporting Cristal, el entrenador brasileño comentó que no ha pensado en renunciar y que esperará hasta el final del primer semestre para armarse de cara al segundo del 2025. El director cervecero afirmó que no planea hablar sobre ello.

"No voy a responder tonterías. Hoy día la gente habla lo que quiere. Yo soy un hombre de palabra", aseguró el entrenador de Sporting Cristal. Además, afirmó que, “yo no necesito hablar de eso. Entonces, sin comentarios sobre esto. Uno ve redes sociales, video análisis son tontería como esa pregunta. Rehúso hablar de ese tema. Perdón, pero no hay cómo”.

Le puede interesar: Perú tiene definido su cuerpo técnico para Eliminatorias: sorpresiva novedad

Paulo Autuori ha marcado un buen camino con Sporting Cristal, especialmente en la liga peruana. Se mantiene invicto y sigue peleando por la primera posición en la tabla del rentado local. A nivel internacional, espera sacar resultados para clasificar a los octavos de final.

QUÉ NECESITA SPORTING CRISTAL PARA CLASIFICAR A LOS OCTAVOS DE FINAL DE COPA LIBERTADORES

El camino de Sporting Cristal en la Copa Libertadores no parece tan fácil tras caer ante Cerro Porteño en casa. La derrota puede ser lapidaria si no logra una serie de cosas que se ven difíciles, pero Paulo Autuori sueña con poder dar el golpe en condición de visitante ante, nada más ni nada menos que Palmeiras.

Le puede interesar: Primer rechazo a Ancelotti antes del debut en Brasil: señalan el problema

Deben ganarle a Palmeiras en Sao Paulo por una buena ventaja y que Bolívar le gane por una buena diferencia a Cerro Porteño en La Paz. Por ahora, el cuadro cervecero suma cuatro puntos, pero tiene –4 en la diferencia de gol. Cerro es segundo con siete puntos, mismos a los que podrían llegar los peruanos, pero tienen 0 en la diferencia.