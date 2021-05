Baja confirmada en Junior para recibir a Fluminense en Copa Libertadores; Teo es duda

Después de asegurar su clasificación a las semifinales de la Liga BetPlay tras dejar en el camino a Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla cambia la mentalidad y ahora piensa en la Copa Conmebol Libertadores teniendo en cuenta que recibe este jueves 6 de mayo a Fluminense de Brasil.

Para el duelo en el estadio Romelio Martínez, el conjunto 'rojiblanco' sufre una sensible baja ya que no podrá contar con el defensor central Willer Emilio Ditta. El zaguero no podrá ser alineado por el director técnico Luis Amaranta Perea debido a que llegó a tres tarjetas amarillas y deberá cumplir con una fecha de suspensión.

A la baja de Ditta se suman las dudas que hay con respecto al regreso o no del delantero Teófilo Antonio Gutiérrez, quien no ha estado disponible en los últimos cuatro partidos al presentar molestias en el talón de Aquiles de su pie izquierdo.

Gutiérrez ya realiza trabajo de cambo, pero aún no cuenta con la autorización médica.

Por otro lado, Junior está a la espera de la evolución del defensor central Germán Mera, quien sufrió un esguince en el tobillo izquierdo el pasado 22 de abril en el partico contra Santa Fe por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El conjunto 'rojiblanco' cuenta en su nómina con Daniel Rosero, Jefferson Gómez y Homer Martínez, quienes pueden ocupar la posición de zaguero central.

El partido entre Junior con Fluminense por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores se disputará este jueves 6 de abril a partir de las 5:00 de la tarde en el estadio Romelio Martínez.