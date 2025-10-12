Batacazo del Cali: venció a Sao Paulo y jugará semifinales de Libertadores

Deportivo Cali lo volvió a hacer. El equipo campeón de la Liga Femenina de nuestro país , jugará ahora las semifinales de la Libertadores en Buenos Aires después de superar en la ronda de cuartos de final a São Paulo con un marcador de 2-0 y gracias a las anotaciones de María Marquínez y Paola García.

El partido comenzó con presión alta de Sao Paulo y buscó con dos acercamientos al arco de Luisa Agudelo la posibilidad de abrir el marcador. En el minuto 7 hubo un rechazo de Jessica Bermeo y después un cabezazo de Eduarda que salió desviado, fueron los primeros acercamientos del equipo brasileño.

Sobre el minuto 12 se dio la primera salida de contragolpe con el Deportivo Cali, y la jugadora Aponzá no logró asociarse con el resto de sus compañeras después de sacar un fuerte remate que terminó desviado.

La primera llegada clara llegó para el equipo colombiano sobre el minuto 15 cuando aprovechando un error en la defensa, la portera Carla pudo desviar un remate de Marquínez que llegaba sola por el costado derecho.

Sin embargo minutos más tarde, sobre los 35 de juego, una nueva desatención de la defensa de São Paulo apareció María Marquínez que pudo sacar un remate cruzado que se metió por el palo de la arquera y significó el 1-0 del partido.

Antes de terminar la primera parte la jugadora Isabelle Guimarães sacó un remate desde el costado izquierdo en medio del desespero de las brasileñas por empatar, pero nuevamente apareció Luisa Agudelo para mantener el cero en su portería.

En la segunda parte el Deportivo Cali salió priorizando despejar a Sao Paulo de su propio terreno, aunque tampoco encontró el camino para aumentar la diferencia en el marcador.

La buena noticia para el Deportivo Cali llegó en el minuto 62 cuando en el intento de despejar de la defensora Carolini Torresilha, el balón pegó en la mano y fue decretada pena máxima a favor de las colombianas y Paola García sobre a los 64 de juego, pudo marcar el 2-0 del encuentro.

En las semifinales, Deportivo Cali jugará ante Colo-Colo de Chile el miércoles 15 de octubre a partir de las 2:00 p.m. hora de Colombia. Mientras que en la otra llave Corinthians y Ferroviaria disputarán el otro boleto para la final.

