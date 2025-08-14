Borja recibe sablazo antes de la Libertadores: "Frío e ido de partidos"

La Copa Libertadores regresó en la fase de octavos de final con un River Plate que quiere ser protagonista en las instancias decisivas. Con Miguel Ángel Borja como la carta en el ataque, Marcelo Gallardo espera llevarse de Paraguay la victoria con un buen resultado para definir todo en suelo argentino y con la comodidad en el marcador.

Miguel Borja vive sus últimos meses con la camiseta riverplatense, puesto que su contrato acaba a final de año y todo parece indicar que no hay pretensiones de renovarle su contrato para el 2026. El colombiano ha dejado de marcar goles, pero sigue ganándose la confianza de Marcelo Gallardo para ser inicialista.

Antes del partido de la Copa Libertadores frente a Libertad en Asunción, un referente histórico de River Plate tomó la palabra para hablar acerca de Miguel Borja y de su actual paso por la institución argentina en donde acumula una racha negativa sin poder anotar.

Se trata de Antonio Alzamendi que actuó en el elenco riverplatense en la década de los 80. Se metió en los libros de historia con una Copa Libertadores, una Intercontinental y una Interamericana. Alzamendi afirmó que Miguel Borja se va mucho de los partidos y que puede ser eso lo que esté afectando el rendimiento del colombiano.

“ES FRÍO Y ES UN JUGADOR IDO”; ANTONIO ALZAMENDI SOBRE MIGUEL BORJA

Bajo ese panorama, Antonio Alzamendi sentenció al delantero colombiano que no pasa por su mejor momento en River Plate. El uruguayo afirmó en Súper Deportivo Radio que, “la gente de River quiere ver en sus jugadores ese empuje, esa sangre y Borja es un jugador muy frío para jugar. Es goleador, pero me da la sensación que es muy frío”.

Sumado a lo anterior, aseveró que también es un futbolista que se pierde de varios partidos y eso es lo que está costando que vuelva a anotar goles en el club, “la sensación que tuve el día que lo fui a ver al Monumental es que, por momentos, era un tipo ido del partido, y eso el público lo ve. La vibración del hincha es jodida, quiere que te mates, que corras, que la metas, que no erres goles, pero también hay que contar lo que hizo”.

Pese a estas críticas, Miguel Ángel Borja se ha convertido en uno de los goleadores colombianos de River Plate superando a jugadores como Radamel Falcao García o a Rafael Santos Borré. Además, está a solo un gol de igualar a Juan Pablo Ángel que dejó su marca en 62 como el máximo artillero de Colombia en el club.

LA LLAVE ANTE LIBERTAD, UNA SERIE ESPECIAL PARA MIGUEL BORJA

A falta de cuatro meses para la finalización del contrato de Miguel Ángel Borja con River Plate, el delantero colombiano espera despedirse en lo alto con la institución argentina. Con la cuota goleadora apagada, la confianza que tiene Marcelo Gallardo en Borja no está en duda y el cordobés espera dar el golpe necesario ante Libertad para sellar el paso a los cuartos de final y estar cada vez más cerca del título.

Miguel Borja juega lo que pueden ser sus últimos partidos con la camisa de River Plate y una derrota en los octavos de final puede acabar con uno de los máximos objetivos que se ha trazado el ‘Colibrí’ desde que llegó al club en 2022 y, despedirse con la Copa Libertadores sería el mejor escenario.

En ese orden de ideas, es el momento indicado para que Miguel Borja demuestre su capacidad goleadora y responda a la confianza con sus anotaciones. El ex Junior de Barranquilla tiene la posibilidad de dar el golpe a uno de los clubes más coperos de Paraguay con 26 títulos de la liga paraguaya.