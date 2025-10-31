Actualizado:
Brasil y una hegemonía marcadísima: 10 de 12 finalistas en Libertadores
La liga brasileña está dominando por completo el futbol internacional en el continente.
El fútbol brasileño volvió a dejar clara su supremacía en Sudamérica. Este jueves, Palmeiras goleó 4-0 a Liga de Quito, remontando la serie que perdía 0-3 y asegurando su lugar en la final de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Flamengo el 29 de noviembre en Lima.
Con este resultado, Brasil alcanzó 10 finalistas en las últimas 12 ediciones del torneo, una muestra de su dominio absoluto en la competencia. El país vecino igualará a Argentina con 25 títulos en la historia del certamen.
Una racha que cambió la historia del continente
La actual hegemonía brasileña comenzó en 2019, cuando Flamengo venció a River Plate con un doblete de Gabriel Barbosa. Desde entonces, el control ha sido total:
• 2020: Palmeiras superó 1-0 a Santos.
• 2021: Palmeiras volvió a consagrarse ante Flamengo 2-1.
• 2022: el Mengao levantó su tercer título al vencer a Athletico Paranaense 1-0.
• 2023: Fluminense derrotó 2-1 a Boca Juniors.
• 2024: Botafogo venció 3-1 a Atlético Mineiro.
La única excepción en ese periodo fue la presencia de Boca Juniors en 2023, pero ni siquiera el cuadro argentino logró romper la racha verdeamarela.
Esta supremacía ha sido tan marcada que, desde 2009, cuando Estudiantes de La Plata se consagró campeón, el marcador histórico pasó de 22-13 a favor de Argentina, a una inminente igualdad 25-25. El último campeón argentino sigue siendo River Plate, en 2018.
Filipe Luís explicó la clave: “El poder económico marca la diferencia”
El actual técnico del Flamengo, Filipe Luís, habló sobre el dominio brasileño tras eliminar a Racing:
“Desde 2019, siempre hay un equipo brasileño en la final. Es una cuestión de poderío económico. Tenemos clubes que pueden igualar ofertas europeas y retener figuras. Eso marca la diferencia”, afirmó el entrenador. Y es que hoy, instituciones como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Fluminense y Atlético Mineiro manejan presupuestos comparables a equipos de media tabla en Europa, lo que les permite tener planteles amplios y competitivos.
Además, el campeón de esta edición será el primer club brasileño en alcanzar cuatro Libertadores, superando a Santos, Gremio, Palmeiras y Flamengo, que actualmente tienen tres cada uno.
Brasil domina. Y todo indica que, salvo una sorpresa monumental, su reinado en la Copa Libertadores seguirá vigente por muchos años más.
