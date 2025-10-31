Brasil y una hegemonía marcadísima: 10 de 12 finalistas en Libertadores

Una racha que cambió la historia del continente

La actual hegemonía brasileña comenzó en 2019, cuando Flamengo venció a River Plate con un doblete de Gabriel Barbosa. Desde entonces, el control ha sido total:

• 2020: Palmeiras superó 1-0 a Santos.

• 2021: Palmeiras volvió a consagrarse ante Flamengo 2-1.

• 2022: el Mengao levantó su tercer título al vencer a Athletico Paranaense 1-0.

• 2023: Fluminense derrotó 2-1 a Boca Juniors.

• 2024: Botafogo venció 3-1 a Atlético Mineiro.

La única excepción en ese periodo fue la presencia de Boca Juniors en 2023, pero ni siquiera el cuadro argentino logró romper la racha verdeamarela.

Esta supremacía ha sido tan marcada que, desde 2009, cuando Estudiantes de La Plata se consagró campeón, el marcador histórico pasó de 22-13 a favor de Argentina, a una inminente igualdad 25-25. El último campeón argentino sigue siendo River Plate, en 2018.