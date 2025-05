Bucaramanga puso cara a la eliminación: "Colo Colo jugó como si fuera una final"

Se acabó el sueño de la Copa Libertadores para el Atlético Bucaramanga que buscaba sellar la clasificación para los octavos de final de la competencia. Así como lo hizo en su primera participación en este torneo internacional, quería igualarlo. Sin embargo, ante Colo Colo en Chile cayeron por la mínima diferencia y se quedaron con las ganas de voltear el marcador.

Los dirigidos por Leonel Álvarez necesitaban solo sumar de a tres y que Racing les diera la mano ante Fortaleza. Lo de Argentina sucedió de manera agónica, pero Bucaramanga no pudo cumplir con su responsabilidad y cayó por la mínima diferencia después de un error garrafal que acabó con la ilusión del elenco bumangués.

Pero, afortunadamente, Bucaramanga seguirá en torneos internacionales, pues, deberán sacar la casta en la Copa Sudamericana en donde esperan dar un golpe de autoridad frente a un Atlético Mineiro, actual subcampeón de la competencia. Arrancarán en condición de local y luego deberán encarar el segundo partido en Brasil.

LEONEL ÁLVAREZ: “NO SE PUEDEN DAR ESAS VENTAJAS”

La derrota pegó fuertemente al Atlético Bucaramanga que salió eliminado de la Copa Libertadores. Se acabó el sueño y Leonel Álvarez se sinceró con la dura caída, “un inicio que nos costó, el equipo no estuvo cómodo y cuando salíamos a presionar, salían fácil de la presión”.

El antioqueño afirmó que no estuvieron a la altura y que ante un rival tan grande como Colo Colo no se pueden dar espacios, “no generamos lo que teníamos que generar con la posesión del balón, alargar más la secuencia de pases, y nos costó también. Cuando juega con un equipo de este nivel, independientemente en la posición que está, vos no podés dar esas ventajas. Cometimos un error”.

LUCIANO PONS LE PUSO LA CARA A LA ELIMINACIÓN: “JUGARON UNA FINAL”

Después del partido, los jugadores del Atlético Bucaramanga pasaron por los diferentes micrófonos para reflexionar sobre la derrota y la eliminación en fase de grupos. Le quedará la Copa Sudamericana como la ilusión, dado que debutará en la competencia y espera llegar lejos en el torneo.

El goleador, Luciano Daniel Pons afirmó que, pese a que Colo Colo no tenía opciones, salieron como se debía durante los 90 minutos, “nos encontramos con un rival que iba a jugar un partido más tranquilo. Se jugaba el prestigio y están obligados siempre a ganar. Salieron como si fuera una final para ellos, fueron muy superiores y no pudimos encontrar nuestro juego”.

Además, referenció que los errores en defensa siguen quedando en evidencia, “los errores se pagan caro en estas competencias. Nos tocó otra vez cometer un error, lo puede cometer la defensa o la delantera también. Sabemos que quien cometa el error lo va a pagar caro”.

Queda la Copa Sudamericana, “la idea era competir, tratar de llegar a octavos de final, era el sueño de nosotros y de la gente de Bucaramanga. Dimos todo, nos faltó. Toca ir a Sudamericana que la verdad el equipo cada vez que jugó demostró que tiene las armas para competir. No iremos a octavos, pero será importante ir a Copa Sudamericana”.

Además de Luciano Pons, Fabry Castro también tomó la palabra para hablar inicialmente del fútbol colombiano a nivel internacional, “nuestro fútbol es muy rico en talento, en jugadores, en diversidad. Muchas veces pasa por la parte de la cabeza, nos caemos muy fácil y no tenemos el coraje en estos partidos definitivos. Es la realidad, tenemos la capacidad y el talento para revertir esto”.

“Debemos inculcarle esto a la gente que viene de atrás que son el futuro para nosotros”, fue el mensaje definitivo que dio Fabry Castro como análisis del momento del fútbol colombiano en Copa Libertadores y Sudamericana.