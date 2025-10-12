Cali, a un paso de la historia: fecha y rival en semifinales de Libertadores Femenina

Con los únicos fichajes de Sindy Sánchez y de María Nisa Marquínez, Deportivo Cali se armó para disputar esta Copa Libertadores Femenina en busca de la clasificación para la final que es la deuda pendiente que tienen las azucareras. Pasaron la fase de grupos con siete unidades y por primera vez en su historia, no pudieron lograr el puntaje perfecto como en anteriores ediciones.

Vea también: Batacazo del Cali: venció a Sao Paulo y jugará semifinales de Libertadores

Campeonas de la Liga BetPlay 2025, Cali confió en la base y llegó a los cuartos de final para medirse contra una multicampeona de la Copa Libertadores como lo es Sao Paulo que disputa el torneo después de diez años de sequía en el certamen internacional. Les dio resultado como las únicas representantes en fases finales de Colombia.

Y es que, así como en el 2022, el Deportivo Cali logró instalarse a la semifinal y acercarse a la posibilidad de jugar la definición del título el sábado 18 de octubre. Las vallecaucanas dieron el golpe en los cuartos de final gracias a los goles de María Nisa Marquínez que anotó su primer gol con la camisa verdiblanca, y Paola García desde el punto penal.

RIVAL DEL CALI EN LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES

Hace tres años, Cali también aseguró la posibilidad de jugar dos partidos más al final del torneo en las semifinales soñando con meterse a la final. No fue posible y tuvo que lidiar con el América en el juego por el tercer puesto. Fueron cuartas en aquella edición. La idea es poder instalarse en el encuentro por el título.

Una escuadra de Brasil ya tiene tiquete a la final, dado que en la instancia semifinal, Corinthians se verá las caras con Ferroviária. Ese hecho dejará a un club brasileño en la pelea por el título. Por su parte, Deportivo Cali abrirá la siguiente instancia y podría convertirse en la primera finalista si gana nada más ni nada menos que contra Colo Colo.

Le puede interesar: [VIDEO] Cali mete un pie en la semifinal: errores y golazos vs Sao Paulo

Con puntaje perfecto, Colo Colo clasificó a los cuartos de final pasando su grupo con facilidad y con una destacada actuación nada más ni nada menos que de Mary Valencia, la delantera colombo chilena que lleva cinco goles, siendo la única autora de los tantos australes en esta edición. Dejó atrás a Libertad de Paraguay para verse las caras con las caleñas.

FECHA Y HORA DEL PARTIDO DE COLO COLO VS DEPORTIVO CALI EN LAS SEMIFINALES DE LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Cali aseguró su paso y se verá con Colo Colo en la semifinal del torneo internacional. Para emular lo hecho por el Atlético Huila en el 2018 que obtuvo el título, las vallecaucanas tendrán que superar a las colocolinas en el último examen previo a una hipotética final.

Lea también: América protagonizó una batalla campal salvaje: vendría dura sanción

Miércoles 15 de octubre

Colo Colo vs Deportivo Cali | 2:00 P.M.

Estadio Florencio Sola, Banfield, Argentina