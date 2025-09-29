Cali anuncia 2 fichajes para la Copa Libertadores: llegaron delanteras

La novena edición de la Liga BetPlay Femenina llegó a su fin con un formato completamente diferente que puso a prueba la exigencia física de todas las jugadoras que participaron, ya que este tuvo una mayor extensión. Sin embargo hubo dos equipos que pudieron destacar de la mejor manera por la gran plantilla y cuerpo técnico que hizo brillar a cada una de las futbolistas.

Independiente Santa Fe y Deportivo Cali fueron justamente los clubes que se volvieron a robar el protagonismo de la Liga BetPlay, ya que fueron quienes llegaron a la gran final y lograron quedarse con un cupo a la Copa Libertadores. El cuadro 'azucarero' salió nuevamente campeón del certamen local, pero ahora piensa con su primer título internacional, por lo que ha empezado a reforzarse para disputar la 'Gloria Eterna' con las delanteras, María Marquínez y Sindy Sánchez.

Cali confirmó a Marquínez como nueva delantera para la Copa Libertadores

Las caleñas alcanzaron a Santa Fe en el palmarés de títulos de la Liga BetPlay con un total de tres trofeos en sus vitrinas, los cuales le permiten afianzar su compromiso y grandeza con la competencia, pero de igual manera ilusionarse con su primer título internacional participando en la Copa Libertadores 2025.

La obligación de Cali para esta nueva edición de la 'Gloria Eterna' será mejorar sus dos participaciones anteriores, en las cuales decepcionó llegando como favorito y logrando llegar solo hasta la instancia de semifinales en una ocasión, razón por la cual John Albert Ortiz confirmó una vez quedaron campeones de la liga que traerán varias jugadoras para reforzar distintas zonas del terreno de juego.