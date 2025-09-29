Actualizado:
Lun, 29/09/2025 - 15:24
Cali anuncia 2 fichajes para la Copa Libertadores: llegaron delanteras
Deportivo Cali se empieza a reforzar para la Copa Libertadores.
La novena edición de la Liga BetPlay Femenina llegó a su fin con un formato completamente diferente que puso a prueba la exigencia física de todas las jugadoras que participaron, ya que este tuvo una mayor extensión. Sin embargo hubo dos equipos que pudieron destacar de la mejor manera por la gran plantilla y cuerpo técnico que hizo brillar a cada una de las futbolistas.
Independiente Santa Fe y Deportivo Cali fueron justamente los clubes que se volvieron a robar el protagonismo de la Liga BetPlay, ya que fueron quienes llegaron a la gran final y lograron quedarse con un cupo a la Copa Libertadores. El cuadro 'azucarero' salió nuevamente campeón del certamen local, pero ahora piensa con su primer título internacional, por lo que ha empezado a reforzarse para disputar la 'Gloria Eterna' con las delanteras, María Marquínez y Sindy Sánchez.
Cali confirmó a Marquínez como nueva delantera para la Copa Libertadores
Las caleñas alcanzaron a Santa Fe en el palmarés de títulos de la Liga BetPlay con un total de tres trofeos en sus vitrinas, los cuales le permiten afianzar su compromiso y grandeza con la competencia, pero de igual manera ilusionarse con su primer título internacional participando en la Copa Libertadores 2025.
La obligación de Cali para esta nueva edición de la 'Gloria Eterna' será mejorar sus dos participaciones anteriores, en las cuales decepcionó llegando como favorito y logrando llegar solo hasta la instancia de semifinales en una ocasión, razón por la cual John Albert Ortiz confirmó una vez quedaron campeones de la liga que traerán varias jugadoras para reforzar distintas zonas del terreno de juego.
Se confirmaron los dos primeros fichajes de Cali, delanteras que llegan desde Orsomarso e Inter Palmira para aportar con goles al equipo de Ortiz. La primera en presentarse de manera oficial fue María Marquínez, atacante de 26 años que llega desde Inter, y Sindy Sánchez, extrema de tan solo 19 años con pasado goleador Orsomarso.
💚⚽️ ¡Refuerzo de categoría para la Copa Libertadores!— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 29, 2025
Le damos la bienvenida a María Marquínez, delantera nacida en Tumaco, que llega desde @interdepalmirafem para aportar su velocidad, desequilibrio y talento en el frente de ataque.
Con su garra y calidad, sumamos potencia a… pic.twitter.com/VHXuEQV78m
💚⚽️ El futuro también se viste de verde y blanco.— Deportivo Cali (@AsoDeporCali) September 29, 2025
@sanchezjuliocindy, delantera de 19 años nacida en Apartadó, llega desde Orsomarso al Deportivo Cali para aportar su juventud, potencia y desequilibrio en el frente de ataque.
Un nuevo talento que se suma al desafío de la Copa… pic.twitter.com/ltUIDG41jG
¿Cuáles son los rivales de Cali en la Copa Libertadores?
El campeón de la Liga BetPlay, Deportivo Cali, quedó ubicado en el Grupo D con Libertad, Nacional y U. de Chile. Mientras que Santa Fe está en el Grupo A junto a Corinthians, Always Ready y el representante de Ecuador.
