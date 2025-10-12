Cali busca la semifinal de Libertadores: nómina titular vs Sao Paulo

Las semifinales de la Copa Libertadores Femenina están a la vuelta de la esquina. Corinthians enfrentará a Ferroviária, mientras que el Deportivo Cali espera verse las caras con Colo Colo que ya selló su paso este domingo. Adelante tendrá a un duro rival como lo es Sao Paulo.

Sin Ingrid Guerra, el Cali arrancó esta Copa Libertadores y le demostró a Santa Fe que no hay que armarse con tantos elementos, pues sobrepasó la fase de grupos invicta con un empate y dos victorias para liderar el Grupo D del que, además, fue cabeza de serie. Sao Paulo fue segunda de su zona, pero a diferencia de las caleñas, perdieron un juego.

Para este partido de los cuartos de final, el Deportivo Cali recuperó a Zharick Montoya que será suplente en la nómina del cuadro azucarero. Además, seguirá apostando a la fortaleza en la zaga defensiva de Kelly Caicedo y Kelly Ibargüen, que, aparte de hacer bien sus respectivos trabajos como defensoras, también aportan en el ataque.

De hecho, las últimas goleadoras que le dieron la clasificación para los cuartos de final al Deportivo Cali fueron nada más ni nada menos que Kelly Caicedo con un golazo de tiro libre que se desvió en la espalda de la golera de Nacional de Uruguay y Kelly Ibargüen que puso el segundo tanto frente a Universidad de Chile.

NÓMINA DEL DEPORTIVO CALI PARA ENFRENTAR AL SAO PAULOI EN LA COPA LIBERTADORES FEMENINA

Por los lados de Jhon Alber Ortiz, el club azucarero saldrá nada más ni nada menos que con Luisa Agudelo que viene dando de qué hablar con sus estelares atajadas a lo largo de toda esta fase de grupos y que permitió que el Cali saliera invicta con solo un gol en contra.

A partir de la seguridad de Luisa Agudelo, vendrá después la solidez de las defensoras que estarán en los cuartos de final. Angie Salazar, Stefania Perlaza, Kelly Caicedo y Jessica Bermeo.

En el mediocampo estarán Paola García, Paula Medina, Melanin Aponzá y Kelly Ibargüen que estará ayudando en la marca y en el ataque. Finalmente, en la delantera estarán María Nisa Marquínez como referente de área y Sindy Sánchez, las dos incorporaciones del cuadro azucarero para esta Copa Libertadores.