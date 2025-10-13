Cali buscaría romper impactante estadística de Colo Colo: dato las condenaría

La final de la Copa Libertadores Femenina está a la vuelta de la esquina. Deportivo Cali clasificó para las semifinales de la competencia más importante a nivel de clubes en Sudamérica y persigue la gloria eterna en donde se encontrarían contra un equipo de Brasil, en dado caso de instalarse en la definición del título.

Vea también: La insólita expulsión de Sebastián Villa en el clásico mendocino

El Cali dio un primer golpe en los cuartos de final demostrando su superioridad y venciendo nada más ni nada menos que al Sao Paulo a quien dejó afuera con goles de María Nisa Marquínez y Paola García desde el punto penal. Horas antes del encuentro de las vallecaucanas, Colo Colo eliminó a Libertad de Paraguay.

Mary Valencia, goleadora colombo chilena se ha convertido en la gran artillera con cinco anotaciones, además de ser la única anotadora del cuadro austral. De esa manera, las colocolinas clasificaron a la semifinal y tendrá que verse las caras contra el Deportivo Cali.

Cali tiene la deuda pendiente de sellar la clasificación para la final, por primera vez en su historia. En 2022 estuvieron cerca de lograrlo, pero cayeron frente a Boca Juniors y se consolaron con el cuarto puesto de la competencia internacional. Pero, además de eso, hay otro dato que puede complicar a las caleñas.

EL DATO QUE CONDENA AL CALI ANTE COLO COLO

Y es que, Deportivo Cali tiene el gran reto en las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores con la necesidad de pasar de ronda a la final. La definición del título está en juego y podría ser para una representante de Colombia, algo que no sucede desde 2018 cuando Atlético Huila dio el golpe a la historia superando al Santos de Brasil en penales.

Le puede interesar: 4 jugadores que buscan minutos en selección para convencer a Lorenzo

Sin embargo, Colo Colo será un gran rival que puede complicar las aspiraciones de las vallecaucanas, especialmente porque tiene a la goleadora del torneo, además de clasificarse hasta esta ronda con puntaje perfecto superando a sus cuatro rivales anteriores.

El gran dato que pone a Colo Colo como la gran favorita es que el cuadro chileno lleva un total de 36 victorias consecutivas. El triunfo contra Libertad fue la 36 en fila y esperan seguir dando golpetazos para clasificarse a la final de la competencia internacional.

De hecho, la última vez que Colo Colo perdió en un partido fue el 6 de octubre de 2024 cuando cayeron ante Santos de Brasil por la mínima diferencia en la fase de grupos. En esa edición, quedaron eliminadas en la primera instancia de la competencia internacional.

Lea también: Ancelotti abre la posibilidad del regreso de Neymar ¿Llegará al Mundial?

Además de este dato, Cali no sabe lo que es clasificar a la final, a diferencia de Huila, América y Santa Fe, representantes de Colombia que sí han logrado meterse en la definición del título. Las huilenses han sido las únicas ganadoras desde que existe el fútbol profesional colombiano.