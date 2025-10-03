Actualizado:
Cali celebra en la Copa Libertadores con golazo de Angie Salazar
Cali debuta en la Copa Libertadores y Angie Salazar es la protagonista de una victoria parcial.
Inició la temporada 2025 de la Copa Libertadores en donde uno de los principales protagonistas es sin duda alguna Deportivo Cali, vigente campeón de la Liga BetPlay que llega como candidato a quedarse con la 'Gloria Eterna' por su gran desempeño deportivo y las figuras con las que cuentan en su plantilla como Angie Salazar.
La defensora de 25 años arribó en la presente temporada al cuadro 'azucarero' y se ha convertido en una de las piezas clave del equipo de John Albert Ortiz, el cual le dio el voto de confianza nuevamente para la Copa Libertadores y Salazar no lo decepcionó anotando un golazo que le da la victoria parcial a Cali sobre Libertad.
Angie Salazar marca el primer gol de Cali en la Copa Libertadores 2025
Deportivo Cali llega a esta nueva edición de la Libertadores con la obligación de mejorar las campañas anteriores en las que solamente ha conseguido llegar hasta las semifinales en una ocasión, pero todo parece indicar que van por buen camino.
Las 'azucareras' debutaron contra un rival difícil como lo es Libertad de Paraguay, en los primeros momentos del partido se vieron en igualdad de condiciones, con oportunidades de gol para ambas escuadras, pero fue justo sobre los 15 minutos cuando el campeón de Colombia despertó tras un golazo de Angie Salazar.
La defensora bogotana se encargó de abrir el marcador tras un certero cabezazo desde un cobro de tiro de esquina en el cual le dio dirección al suelo para vencer a la guardameta Patri López.
¡SE ABRE EL MARCADOR PARA LAS CAMPEONAS DE COLOMBIA! Tremendo cabezazo de Angie Salazar y pone el 1-0.
Próximo partido de Cali en la Copa Libertadores
El segundo duelo de Deportivo Cali en la 'Gloria Eterna' será en el marco de la fecha 2 en la que se deberán enfrentar a Nacional de Uruguay el lunes 6 de octubre, en el Estadio Florencio Sola, sobre las 14:00 hora Colombia.
