Cali debuta en la Copa Libertadores: ¿Cómo le ha ido en su primer partido?

Quedan pocas horas para que el Deportivo Cali Femenino tenga su primer partido en la Copa Libertadores después de quedar campeona de la Liga BetPlay Femenina. Independiente Santa Fe ya se estrenó con una goleada de esas que ilusionan frente a Always Ready con un marcador de 7-0. Goles iban y venían.

Por su parte, el Deportivo Cali espera dar un golpetazo en la Copa Libertadores cuando debute este viernes 3 de octubre contra Libertad de Paraguay en un grupo en el que también deberá enfrentar a Nacional de Uruguay y a Universidad de Chile. Un calendario complejo, pero que mantienen las expectativas, especialmente con la tendencia que ha tenido el elenco azucarero.

Deportivo Cali afrontará su cuarta Copa Libertadores con la necesidad de empezar de la misma manera como lo ha hecho en las anteriores oportunidades y con la urgencia de cambiar la historia y meterse a una final por primera vez en su historia continental.

Pues bien, hasta la fecha y a falta de lo que pase en el partido inicial contra Libertad de Paraguay, Deportivo Cali ha sumado de a tres en todas sus salidas en el partido inaugural. De hecho, superó a grandes rivales como el Corinthians.

LOS DEBUTS DEL DEPORTIVO CALI EN LA COPA LIBERTADORES

Sin duda alguna, el debut es uno de los partidos más importantes para tantear cómo llega el club a la Copa Libertadores o a la competencia que se está jugando. Además, es un punto de partida que puede servir para corregir las cosas de cara a los dos partidos definitivos.

Cali arrancando con los triunfos en las tres participaciones que suma hasta ahora ha podido mantener la senda ganadora y clasificarse como primera de su grupo para disputar los cuartos de final. En dos oportunidades se quedó en esta instancia y en otra edición logró meterse a la semifinal que perdió con Boca Juniors y quedó cuarta tras la derrota contra América de Cali.

En 2021, el Cali debutó en la Copa Libertadores por primera vez en su historia y lo hizo con triunfo frente a Alianza Lima con un marcador de 2-0. Luego superaron a Real Tomayapo con un marcador de 8-0 y vencieron a Universidad de Chile con un 4-1. En cuartos de final perdieron frente a Nacional de Uruguay despidiéndose de la competencia.

Por su parte, en 2022 que ha sido el mejor año de Copa Libertadores para el Cali, su debut fue el más ilusionante al superar a Corinthians por 1-2, un resultado para la historia que todavía queda grabado como uno de los grandes logros en el fútbol femenino. También lideraron el grupo al vencer después a Olimpia y a Always Ready con un avasallante 10-1. Fueron cuartas en dicha edición.

El año pasado, Deportivo Cali volvió a quedarse con el grupo con puntaje perfecto y el primer partido fue contra Guaraní con una victoria de 2-1. Luego superaron a Alianza Lima con ese mismo marcador y golearon a Santiago Morning por 4-0. Aunque clasificaron a los cuartos de final, Independiente del Valle Dragonas las eliminaron.

Ahora tendrá un nuevo escenario similar al de 2024 arrancando su debut contra un equipo paraguayo como lo es Libertad. Este viernes 3 de octubre Cali deberá dar el golpe inicial para quedarse con el liderato en su grupo y pensar de lleno en cuartos de final con el objetivo de clasificarse a la final por primera vez en su historia.