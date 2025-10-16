Cali expuso a Santa Fe tras clasificar a final de Libertadores: "No es quien llega"

Día histórico para el Deportivo Cali Femenino que selló la clasificación para la final de la Copa Libertadores después de propinarle el golpe mayor al Colo Colo de Chile en la instancia semifinal. Las azucareras igualaron sin goles durante los 90 minutos, y en los lanzamientos desde el punto penal lograron quedarse con el paso a la definición del título.

Su rival será Corinthians, y el Cali deberá romper la historia reciente, dado que el equipo paulista se ha llevado todos los créditos en las últimas finales frente a Independiente Santa Fe. Las azucareras ya las han enfrentado y las han superado con marcador de 2-1. De hecho, es el único club de Colombia que nunca ha perdido con equipos brasileños.

Independiente Santa Fe le apostó a la Copa Libertadores antes de que jugara la final de la Liga BetPlay Femenina, todo porque es el máximo objetivo de la institución cardenal. En dos intentos, perdieron las finales y querían armar un club copero descuidando las bases. Ficharon a siete jugadoras que viajaron a Argentina, pero salieron en fase de grupos.

Ahí recae la gran diferencia y ese fue el mensaje que tiró Jhon Alber Ortiz antes de jugar contra el Colo Colo de Chile. No hay necesidad de armarse tanto si hay confianza en toda la base y en todas las jugadoras que ganaron el título en la Liga BetPlay.

EL MENSAJE DE JHON ALBER ORTIZ PARA SANTA FE: “NO ES LA GENTE QUE LLEGA...”

Previo a la semifinal, Jhon Alber habló un poco de todo. La necesidad de dar un paso histórico, el propósito en esta Copa Libertadores., entre otros objetivos. Justamente, expuso a Santa Fe, que apostó a armarse con muchas jugadoras, mientras que las caleñas solo trajeron a dos futbolistas ofensivas que dieron resultado.

El entrenador sostuvo que, “fuimos criticados, fui uno de los criticados por eso. Incluso dijeron que qué pensábamos nosotros por ser un torneo internacional. Precisamente era por eso, tuvimos Copa Libertadores antes y cuando llevábamos siete u ocho refuerzos, fuimos bajando a cinco a seis, pero el tema no es la gente que llega sino las que están y las que han venido trabajando en ese camino con la base”.

Sindy Sánchez y María Nisa Marquínez fueron las únicas contrataciones. Una extrema y una delantera que dieron de qué hablar. Santa Fe trajo a siete que, si bien marcaron diferencia en el primer partido contra Always Ready, no pudieron revertir la situación con Independiente del Valle Dragonas y Corinthians.

EL OBJETIVO DEL CALI, “NOS HEMOS QUEDADO CORTOS”

Clasificar a la final era el primer objetivo y era algo que había sido esquivo completamente. Invictas en el torneo, pusieron su nombre en la definición del título. Jhon Alber Ortiz sostuvo que paso a paso han logrado llegar a las fases finales de la Copa Libertadores.

“Lo estamos haciendo, es un paso más, somos conscientes que no hemos ganado nada, no tenemos nada en las manos, pero sí tenemos algo por ganar y por recorrer más todavía”, inició el entrenador multicampeón de la Liga BetPlay Femenina.

Continuó afirmando que, “desde que partimos de Colombia tras ser campeonas, siempre ha sido un propósito, nos hemos quedado cortos y lo vengo diciendo desde hace rato, es el debe que tenemos con la hinchada, institución y nuestras familias. Partiendo de que sea un brasileño, un chileno, un ecuatoriano, pudo ser un argentino, la motivación siempre está puesta porque es lo que nos hemos comprometido”.