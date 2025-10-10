Cali le dio golpe a Santa Fe en Libertadores: estadística lo comprueba

La única representante de Colombia en la Copa Libertadores Femenina es nada más ni nada menos que el Deportivo Cali que selló la clasificación para los cuartos de final después de cerrar la fase de grupos como líder e invicta. Igualaron con Libertad y superaron a Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

En los cuartos de final, el Cali tendrá un rival poco sencillo como lo es el Sao Paulo, que, pese a no sonar tanto en esta competencia en las últimas ediciones, cuenta con jugadoras de trayectoria como Aline, Camilinha, Millene, entre otras que han dado de qué hablar a lo largo de la Copa Libertadores.

Para el Cali, la idea es poder superar lo hecho en 2022 cuando, por primera vez en su historia jugaron las semifinales de la Copa Libertadores. Aunque el resultado no fue el mejor para intentar clasificar a la final, llegaron a una instancia del tercer puesto. Infortunadamente, perdieron ese encuentro contra el América de Cali.

Independiente Santa Fe, por su parte, se quedó afuera de la Copa Libertadores tras perder contra Independiente del Valle y Corinthians en la segunda y última fecha de la fase de grupos. Cali va en busca de la final, una deuda pendiente de las azucareras y del país que no gana un torneo internacional desde 2018 con el Huila.

DEPORTIVO CALI SUPERÓ A SANTA FE EN LA COPA LIBERTADORES

Sin duda alguna, suena extraño hablar de que Deportivo Cali superó a Santa Fe, si las bogotanas han disputado dos finales, mientras que las caleñas nunca han tenido el lujo de disputar la definición del título. Sacando a Formas Íntimas, las albirrojas son las que más veces han disputado la Libertadores con seis presencias mientras que las verdiblancas han estado en cuatro oportunidades.

La cuarta para el Cali puede ser la histórica, y ya empezó con novedades, dado que en la fase de grupos no clasificaron con puntaje perfecto a diferencia de las anteriores tres oportunidades. No han jugado una final, pero ya le dieron un golpe a Santa Fe en las presencias en cuartos de final.

Santa Fe jugó la primera Copa Libertadores después del profesionalismo de la Liga de Colombia en 2017 y quedó por fuera. En 2023, cuando el país fue sede del torneo internacional, las albirrojas tampoco pudieron pasar de la primera fase. Ahora en el 2025, tampoco pudieron pasar de fase de grupos.

Por su parte, el Cali nunca ha caído eliminada en la primera ronda de la Copa Libertadores, y, en cada una de sus presencias en los cuartos de final, clasificó como primera de su grupo. Esta fue la única que no fue con puntaje perfecto. A partir de este momento, tendrán que superar a Santa Fe metiéndose en la final y ganando la competencia.