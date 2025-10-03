Cargando contenido

Cali empató en su debut de Copa Libertadores
Cali no pudo sumar de a tres en su debut de Copa Libertadores

Deportivo Cali dejó escapar la victoria en su debut de Copa Libertadores contra Libertad de Paraguay.

Comenzó de manera oficial la Copa Libertadores y en la segunda jornada de la fecha 1 en donde se empezaron a poner al día los equipos de los grupos C y D, Deportivo Cali fue uno de los protagonistas, aunque sin dejar una imagen positiva, ya que a pesar de tener la victoria en el bolsillo, la escuadra paraguaya le arruinó los planes en el segundo tiempo. 

Al final se dio la repartición de puntos y deberán esperar a lo que suceda en el duelo entre Nacional de Uruguay y la Universidad de Chile para empezar a determinar la tabla de posiciones. Cali llegó con las aspiraciones bastante altas, pero tras el empate 1-1 en donde Angie Salazar fue la autora del tanto caleño. 

Así fue el empate entre Cali vs Libertad en Copa Libertadores 

Desde el inicio, el Cali impuso condiciones gracias a la calidad de su mediocampo y la velocidad por las bandas. La escuadra dirigida por Jhon Alber Ortiz mostró un bloque ofensivo sólido y logró abrir el marcador antes de los 15 minutos tras un tiro de esquina por parte de Kelly Ibarguen en el logró colocar la pelota en la cabeza de Angie Salazar para marcar el 1-0. 

Las 'azucareras' se fueron al camerino con la ventaja y ya solamente había que mantenerla o extenderla por 45 minutos más, pero los planes de la escuadra paraguaya fueron otros, ya que saltaron al terreno de juego de la parte complementaria con una mentalidad diferente que las ayudó a mantener presión ofensiva y a los 10 minutos de haberse dado el pitazo inicial anotar el empate gracias a María Tamay

 

Finalmente la jueza central terminó decretando el final del partido con sensaciones bastante negativas para Cali, ya que solo generaron tres remates al arco y la posesión de la pelota fue muy inferior, lo que le deja a una difícil tarea a Ortiz para el siguiente duelo que será contra Nacional de Uruguay. 

Próximo partido de Cali en la Copa Libertadores

El segundo duelo de Deportivo Cali en la 'Gloria Eterna' será en el marco de la fecha 2 en la que se deberán enfrentar a Nacional de Uruguay el lunes 6 de octubre, en el Estadio Florencio Sola, sobre las 14:00 hora Colombia. 

