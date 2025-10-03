Cali no pudo sumar de a tres en su debut de Copa Libertadores

Comenzó de manera oficial la Copa Libertadores y en la segunda jornada de la fecha 1 en donde se empezaron a poner al día los equipos de los grupos C y D, Deportivo Cali fue uno de los protagonistas, aunque sin dejar una imagen positiva, ya que a pesar de tener la victoria en el bolsillo, la escuadra paraguaya le arruinó los planes en el segundo tiempo.

Al final se dio la repartición de puntos y deberán esperar a lo que suceda en el duelo entre Nacional de Uruguay y la Universidad de Chile para empezar a determinar la tabla de posiciones. Cali llegó con las aspiraciones bastante altas, pero tras el empate 1-1 en donde Angie Salazar fue la autora del tanto caleño.

Así fue el empate entre Cali vs Libertad en Copa Libertadores

Desde el inicio, el Cali impuso condiciones gracias a la calidad de su mediocampo y la velocidad por las bandas. La escuadra dirigida por Jhon Alber Ortiz mostró un bloque ofensivo sólido y logró abrir el marcador antes de los 15 minutos tras un tiro de esquina por parte de Kelly Ibarguen en el logró colocar la pelota en la cabeza de Angie Salazar para marcar el 1-0.

Las 'azucareras' se fueron al camerino con la ventaja y ya solamente había que mantenerla o extenderla por 45 minutos más, pero los planes de la escuadra paraguaya fueron otros, ya que saltaron al terreno de juego de la parte complementaria con una mentalidad diferente que las ayudó a mantener presión ofensiva y a los 10 minutos de haberse dado el pitazo inicial anotar el empate gracias a María Tamay.